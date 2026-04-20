נציג חיזבאללה מאיים: "נשבור את הקו הצהוב של ישראל"

נעים קאסם מזכ"ל חיזבאללה ( צילום: רשתות ערביות )

בעיצומו של תהליך דיפלומטי היסטורי בין ישראל ללבנון, הצהיר היום (שני) חסן פדלאללה, נציג בפרלמנט הלבנוני המשתייך לסיעת ההתנגדות, כי "אנו נשבור את הקו הצהוב שהוכרז על ידי ישראל באמצעות ההתנגדות". הדברים נמסרו לסוכנות הידיעות הלבנונית תסנים, ומהווים איום ישיר על ההבנות שמנסים לגבש בין שתי המדינות.

פדלאללה הבהיר כי "אנו רוצים שהפסקת האש תימשך ושתהיה מלווה בנסיגה של ישראל", אך במקביל הדגיש עמדה נחרצת בנוגע לנשק הארגון: "אף אחד לא בלבנון ולא מחוצה לה יכול לשלול את הנשק של חיזבאללה". הצהרה זו עומדת בסתירה גמורה לדרישות ישראל ולהבנות שמנסים לקדם במסגרת המשא ומתן. "לטובת נשיא לבנון לצאת מהמשא ומתן הישיר" בהתייחסות למשא ומתן המתנהל בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית, טען פדלאללה כי "זה לטובת נשיא לבנון לצאת מתהליך המשא ומתן הישיר עם ישראל". דבריו מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לפני המפגש השני המתוכנן ביום חמישי הקרוב בוושינגטון בין שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית נדא חמאדה מעווד. על פי דיווח של ערוץ i24NEWS, המפגש השני יתקיים במסגרת המשך המגעים הדיפלומטיים ההיסטוריים בין שתי המדינות. המפגש הראשון, שהתקיים לפני כשבוע, התאפיין באווירה חיובית, כאשר השגריר הישראלי מסר כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת" והדגיש: "אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי".

דגל ישראל ולבנון ליד הגבול עם לבנון ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

נשיא לבנון בין הפטיש והסדן

נשיא לבנון ג'וזף עאון מצוי במצב מורכב במיוחד. מחד גיסא, הוא פרסם לאחרונה הודעה דרמטית בה הבהיר כי "בחרתי במשא ומתן כדי להציל את המדינה", והציג את המצב כצומת דרכים בין "המשך המלחמה עם השלכותיה ההומניטריות, החברתיות, הכלכליות והריבוניות – או משא ומתן לסיום המלחמה ולהשגת יציבות מתמשכת".

מאידך גיסא, הלחץ הפנימי מצד כוחות ההתנגדות הקשורים לחיזבאללה הולך ומתגבר. הצהרותיו של פדלאללה משקפות את הקושי שבו נתון הנשיא הלבנוני, הנאלץ לתמרן בין הרצון להוציא את לבנון ממעגל האלימות לבין הלחץ של הכוחות המזוהים עם איראן ושומרים על אחיזתם בנשק.

מסוק צה"לי בשמי לבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

המציאות בשטח: הפרות מתמשכות

בעוד המשא ומתן הדיפלומטי מתנהל בוושינגטון, המציאות בשטח ממשיכה להיות מורכבת. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בדרום לבנון נגד איומים מתמשכים. רק אתמול דווח על חיסול מחבלים שהפרו את הבנות הפסקת האש, כאשר לוחמי חטיבות הצנחנים וגולני זיהו חשודים באזורים אסורים ותקפו בסיוע חיל האוויר.

יצוין כי המתיחות בזירה הלבנונית משפיעה גם על היחסים הבינלאומיים של ישראל. איטליה, למשל, הודיעה לאחרונה על הקפאת הסכם ההגנה עם ישראל, על רקע זעם על תקריות הירי שבהן נפגעו חיילי יוניפי"ל.

השאלה המרכזית כעת היא האם המפגש השני בוושינגטון יצליח להתקדם למרות האיומים מביירות, או שהלחץ הפנימי בלבנון יגרום לקריסת התהליך הדיפלומטי ההיסטורי עוד בטרם התחיל באמת.