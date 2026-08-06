בחירות לפריימריז בליכוד ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

בקריאת חירום חריגה פנה היום (חמישי) יועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עו"ד אילן בומבך, לבית המשפט המחוזי בבקשה דחופה להקדים את הדיון בעתירה שהגיש ח"כ עבד ליום ראשון הקרוב. בומבך הזהיר כי "כל יום נוסף שבו המחלוקת לא מיושבת, מגביר את הסיכון שחוסר הוודאות תהפוך לאנדרלמוסיה מזיקה שעלותה הכלכלית אדירה" - ועלול לסכן את קיום הבחירות המקדימות במועדן.

הפנייה הדרמטית מגיעה על רקע המשבר שפרץ בליכוד בעקבות פסק הדין של בית הדין של התנועה, שקבע כי חברי כנסת מכהנים, שרים וסגני שרים לא יוכלו להתמודד במחוזות. ההחלטה, שהתקבלה ברוב קולות, יצרה מצב של אי ודאות משפטית קשה שמאיים על עצם קיום הפריימריז במועד שנקבע ל-17 באוגוסט. "פגיעה קשה בוודאות המשפטית" במכתבו לבית המשפט הדגיש בומבך כי העיכוב בהכרעה השיפוטית פוגע לא רק ביכולת ההסתמכות והציפיות של המתמודדים, אלא אף ביכולת של המינהלת להיערך מבחינה אדמיניסטרטיבית ולוגיסטית להבטחת הוצאתן לפועל של הבחירות המקדימות. "התובענה הוגשה בעקבות פסק דינו של בית הדין העליון של התנועה, אשר ניתן בחוסר סמכות, תוך התערבות בהחלטות ועידת הליכוד שאישרה את תקנון ושיטת הבחירות המקדימות", נכתב במכתב. בית המשפט העליון: העתירה של הליכוד מוצדקת, איזנקוט ישלם דוד קליין | 06.08.26 יועמש הליכוד הפנה לעקרונות יסוד בדיני בחירות, תוך ציטוט פסיקה של בית המשפט העליון: "הלכה ידועה היא כל דיני הבחירות יש להיערך מראש ובזמן, ולצורך כך יש לקבוע מבעוד מועד 'כללי משחק'". עוד ציין כי כללי הבחירות חייבים להיות יציבים, עקביים, ודאיים וברורים - וזאת כחלק מהבטחת הלגיטימציה של הליך הבחירות כולו.

חרדים בכניסה לקלפי ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

"עלות כלכלית עצומה של מיליוני שקלים"

בומבך הזהיר כי הותרת מועד הדיון על כנו מעמיד את קיום הבחירות המוקדמות במועדן בסכנה ממשית. "כל יום נוסף שבו המחלוקת באשר לתוקפו של פסק הדין אינה מיושבת מגביר את הסיכון לכך שחוסר ודאות תהפוך לאנדרלמוסיה מזיקה לכל הנוגעים בדבר, שעלותה הכלכלית אדירה", נכתב במכתב.

המשבר מגיע בעיתוי קריטי במיוחד, שבועיים בלבד לפני מועד הבחירות המקדימות. משאבים אנושיים וכספיים הושקעו זה מכבר, וההיערכות בשיאה. חוסר הוודאות באשר לסדרי הבחירות, ובכלל זאת באשר לזכאותם של שרים, סגני שרים וחברי כנסת להתמודד במחוזות, משליך במישרין על שיקולי המתמודדים בהגשת המועמדות ועל ההיערכות הארגונית והתקציבית.

יועמש הליכוד הדגיש כי המפלגה עלולה להיאלץ לבצע שינויים ניכרים במתכונת הבחירות המקדימות וסדריהן, בעלות כספית עצומה של מיליוני שקלים. "ודאות בכללי הבחירות היא עקרון ידוע שיש לשמור עליו והיערכות המנהלת לקיום הבחירות המקדימות חייבת להיעשות על רקע משפטי עובדתי ומשפטי ידוע ויציב", נכתב בבקשה.

הרקע: פסק דין שזעזע את המפלגה

המשבר הנוכחי פרץ לאחר שבית הדין של מפלגת הליכוד קיבל את העתירות שהוגשו נגד מתווה הפריימריז החדש, וקבע כי חברי כנסת מכהנים, שרים וסגני שרים - הן מכהנים והן כאלה שכיהנו בעבר - לא יוכלו להתמודד במחוזות הליכוד. ההחלטה התקבלה ברוב דעות של נשיא בית הדין עו"ד מיכאל קליינר וחברי בית הדין עו"ד דוד אלבז, רפי בוקר ויצחק בם.

המשמעות המעשית של הפסיקה היא שלפחות מחצית מסיעת הליכוד עלולה למצוא עצמה מחוץ לכנסת, אלא אם יבחרו להתפטר מהכנסת ולוותר על מימון מאוצר המדינה. בית הדין קבע כי חבר כנסת מכהן שירצה להתמודד על משבצת הבטחת ייצוג יצטרך להתפטר מן הכנסת ולא ליטול מאומה מאוצר המדינה למימון הבחירות המקדימות.

ההחלטה הגיעה בעקבות אישור מתווה הפריימריז החדש בוועידת הליכוד, שבמסגרתו אושרה הרחבת סמכויות השריון של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחמישה לשמונה מקומות ברשימה לכנסת. המתווה עבר ברוב גדול לאחר יום הצבעה מתוח שכלל עימותים בסניפים והכרעה בפער קולות בודדים במחוזות.

כעת, עם הבקשה הדחופה של יועמש הליכוד להקדמת הדיון, נותרה המפלגה בציפייה מתוחה להכרעה שיפוטית שתקבע את גורל הבחירות המקדימות ואת עתידה הפוליטי של התנועה.