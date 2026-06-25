מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הבהיר במהלך סיורו במדינות המפרץ הפרסי כי וושינגטון לא תשלים עם כל ניסיון של טהראן להטיל אגרות או תשלומים על כלי שיט העוברים במצר הורמוז. רוביו הדגיש כי מדובר בנתיב מים בינלאומי, ועל פי החוק הבינלאומי אין לאף מדינה זכות לגבות בו כספים.

"זהו המצב בנתיבי מים בינלאומיים בכל העולם, וכך אנו מצפים שיהיה גם כאן", ציין מזכיר המדינה. הדברים נאמרו על רקע דיווחים על כוונות איראניות לגבות דמי מעבר בנתיב הימי האסטרטגי, שדרכו עוברים כמויות עצומות של נפט ומשאבי אנרגיה מהמפרץ הפרסי לשאר העולם.

"אנחנו יודעים למה הם הסכימו"

בנוגע להצהרותיה של איראן המכחישות חלק מההבנות שהושגו בתוך סבב השיחות בשווייץ, מסר רוביו כי הממשל האמריקני מודע היטב לפרטי ההסכמות. "אנחנו יודעים למה הם הסכימו. אני לא יודע למה הם חייבים להגיד את הדברים שהם אומרים", אמר מזכיר המדינה.

לדבריו, ההנהגה בטהראן תצטרך לנווט את הפוליטיקה הפנימית שלה, אך המבחן האמיתי יהיה בביצוע ההתחייבויות בפועל. רוביו הבהיר כי ארצות הברית תעקוב אחר יישום ההסכמות ולא רק אחר ההצהרות הפומביות.

דרישה להפסקת פעילות המיליציות

במהלך פגישותיו באיחוד האמירויות הערביות, התייחס רוביו לפעילותן של המיליציות והשלוחות האיראניות הפועלות במזרח התיכון, ובראשן הארגונים הפועלים משטח עיראק. מזכיר המדינה הדגיש כי "אי אפשר להגיע לסיום מעשי האיבה והעימותים באזור כל עוד שלוחות איראניות משגרות טילים וכטב"מים מעיראק ומשתתפות בטרור כפי שעשו חמאס וחיזבאללה".

הוא הבהיר כי הנושא הביטחוני הזה נכלל במזכר ההבנות ויטופל בהמשך המשא ומתן. הדרישה האמריקנית ברורה: איראן חייבת להפסיק את תמיכתה בארגוני הטרור והמיליציות הפועלות ברחבי האזור כתנאי להתקדמות במגעים הדיפלומטיים.

"להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית"

רוביו שלל את האפשרות כי כספי הממשל האמריקני ישמשו למימון קרן השיקום של איראן, וציין כי אם טהראן תבחר להשתלב באזור, ההשקעות יגיעו ממקורות זרים אחרים. הוא סיכם בהצהרה משמעותית: "אם איראן תקבל החלטה, אם ההנהגה שלה תקבל החלטה שהם רוצים להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית שמייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים באיראן".

במקביל, הצהיר רוביו כי איראן מהווה כיום איום גדול יותר על אירופה מאשר על ארצות הברית, לנוכח העובדה כי היא מחזיקה בטילים המסוגלים לפגוע בחלקים נרחבים מהיבשת האירופית. הערכה זו משקפת את השינוי במאזן האיומים האזורי והגלובלי.

"זו עובדה, לא מה שאני חושב"

כאשר נשאל רוביו אם הוא רואה שינוי בהנהגה הנוכחית של איראן, או שהוא עדיין מכנה אותם "איסלאמיסטים משוגעים" - לאחר שהנשיא טראמפ דווקא שיבח את ההנהגה החדשה - ענה מזכיר המדינה בפשטות: "זה לא מה שאני חושב, זו עובדה".

תשובתו של רוביו משקפת את הזהירות האמריקנית מפני איראן, גם בעת משא ומתן דיפלומטי. הממשל מבהיר כי הוא מעריך את איראן על פי מעשיה בפועל ולא על פי הצהרותיה, ושומר על עמדה ריאליסטית כלפי האפשרות לשינוי אמיתי במדיניות הטהראנית.