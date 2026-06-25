דיווח: כך מתכנן המשטר להכניס עשרות מיליארדים ממצרי הורמוז 

הסכם הפסקת האש הזמני בן שישים הימים, שנחתם במטרה לסיים את הלחימה ולפתוח מחדש את מצר הורמוז, מעניק לאיראן מעמד בניהולו העתידי של עורק השיט העולמי.

אף שהמסמך קובע כי המעבר במצר יהיה חופשי מאגרות בשלב זה ומטיל על טהרן את פינוי המוקשים, המשטר באיראן מנצל את המצב כדי לקדם תוכנית שתניב לו רווחים של מיליארדי דולרים, כך לפי דיווח דרמטי ב'וול סטריט ג'ורנל'.

המצר, שהפך לזירת העימות המרכזית בין ארצות הברית לאיראן, מהווה כעת מוקד למשא ומתן על סיום הסכסוך.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, דחה בתוקף את היוזמה האיראנית במהלך סיור במזרח התיכון והבהיר כי דרישת תשלומים תהווה תקדים מסוכן שיחולל כאוס. רוביו ציין במהלך ביקור בבחריין כי המציאות היא שלאף מדינה על פני כדור הארץ אין זכות לגבות תשלום עבור השימוש בנתיבי מים בינלאומיים, וזה לעולם לא יהיה תנאי מקובל באף הסכם. לדבריו, מדינות המפרץ הפרסי דחו את רעיון גביית האגרות, ועומאן אישרה כי ההסדרים העתידיים לא יכללו דמי מעבר.

הנשיא דונלד טראמפ התייחס גם הוא לסוגיה ברשתות החברתיות והצהיר כי "אין אגרות, אין עלויות ביטוח ואין שום תשלומים אחרים מכל סוג שהוא שמבוקשים או מתקבלים על ידי איראן עבור ספינות הנוסעות במצר הורמוז".

למרות זאת, איראן כבר החלה להחיל נהלים חדשים באזור, הדורשים מהספינות להירשם יומיים מראש לפני החצייה, ואף הקימה חברת ביטוח ייעודית שלטענתה מחייבת את כלי השיט העוברים במקום. המשטר אף הזהיר כי תנועה מחוץ לנתיבים המוגדרים אסורה ומסוכנת.

מעיון בפרטי ההסכם עולה כי ההגבלה על איראן שלא לגבות תשלומים במצר תהיה בתוקף ל-60 יום, מה שרומז על האפשרות שאיראן תהיה חופשייה לגבות דמי מעבר בתום החודשיים.

על פי גורמים המעורים בפרטים, באיראן מעריכים כי גביית תשלומים עבור שירותי אבטחה, בטיחות ואיכות הסביבה במצר יכולה להניב הכנסות שנתיות של ארבעים מיליארד דולר למדינות השותפות. טהרן מציגה את הרעיון למדינות המזרח התיכון ולסין במטרה לצרף את שכנותיה להסכם ולחלוק עמן את הרווחים.

ראש צוות המשא ומתן האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, אמר במהלך ביקור בעומאן כי כולם צריכים לדעת שניהול המצר לעולם לא יחזור להיות כפי שהיה לפני כן.

כמודל לתוכניתה בוחנת איראן את מצר הדרדנלים, שבו טורקיה גובה תשלום מספינות מכוח אמנה משנת 1936, וכן את כוח המשימה המשותף במצר מלאקה המשלב כוחות ימיים של מספר מדינות באסיה לחלוקת עלויות. עם זאת, מומחים למשפט ימי מציינים כי איראן חתומה על הסכמים האוסרים עליה להטיל תשלומים חד-צדדיים, וכל שינוי ידרוש הסכמה רחבה של חברות ארגון הימאות הבינלאומי. יועץ נשיאותי באיחוד האמירויות הדגיש כי לא ניתן לכפות מציאות גיאופוליטית חדשה על מדינות המפרץ.

בתוך כך, תנועת הספינות במצר הורמוז רשמה שיא מאז פרוץ המלחמה עם עשרות חציות ביום, בעקבות הסרת המצור האמריקני על נמלי איראן במסגרת ההסכם שנחתם באמצע חודש יוני.

חברות ספנות מסוימות עדיין מביעות חשש מהסיכונים הכרוכים במעבר לפני הגעה להסכם סופי, אף שפרמיות הביטוח ירדו לרמות דומות לאלו שנרשמו טרם המלחמה. עומאן הודיעה כי תספק מסדרון זמני ובטוח למיכליות שיחבק את חופיה בתיאום עם ארגון הימאות הבינלאומי.