סמוך לחצות לילה, בליל שבת קודש, התקבלו קריאות בעקבות נפגעים כתוצאה מנפילה ישירה בתל אביב

הכוחות שהזועקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של גבר בן 52 ופינו לבית החולים וולפסון ואיכילוב שני פצועים מהדף בני 65 ו-50 במצב קל-בינוני מזירה נוספת בעיר.

הערב הותר לפרסום שמו של הנרצח, ויאצ'סלב וידמנט, בן 52 מאשדוד. וידמנט עבד כמאבטח בבניין שנפגע מנפילה בתחילת המלחמה. מחקירה ראשונית עלה כי הוא לא שהה במרחב מוגן, נפגע מרסיס בראשו ומת במקום.

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, פנה לאזרחים מזירת הנפילה ואמר: "אני מזכיר לכולם, צריך לשמוע להנחיות, להגיע למקומות ממוגנים".

החובשים הבכירים במד"א ליפא הירש ושי בכר, סיפרו: "הגענו לזירה בתל אביב תוך דקות בודדות עם אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א, ראינו גבר בן 52 שכוב מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".