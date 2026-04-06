נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב להצעה הנגדית להפסקת אש של איראן, שכללה בין השאר תנאים לסיום מוחלט של המלחמה והסרת הסנקציות, וקרא לה "לא מספיק טובה".

"הצעה משמעותית, אבל זה לא מספיק טוב. הדדליין - סופי", אמר הנשיא. כזכור טראמפ הודיע ש"כל הגיהינום ימטיר על איראן", אם לא תהיה עסקה עד לפנות בוקר של יום רביעי, שביעי של פסח.

בהתייחס למו"מ לסיום המלחמה הוא הוסיף: "המלחמה יכולה להסתיים מהר מאוד אם איראן תעשה את הדברים שהיא צריכה לעשות. המלחמה היא על דבר אחד - לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני". הוא הבהיר כי "האנשים שארצות הברית מנהלת איתם מו"מ כרגע הם סבירים ולא קיצונים".

טראמפ טען בשיחה שקיים עם עיתונאים מוקדם יותר כי העם האיראני היה מצליח להפיל את המשטר בתוך יומיים בלבד, אילו היו ברשותו אמצעי לחימה.

הוא הוסיף כי ארצות הברית אף שלחה נשק לאיראן בשלבים מוקדמים יותר של העימות. “שלחנו נשק לכורדים וביקשנו מהם לחמש את העם האיראני, אבל הם שמרו את הנשק לעצמם”, טען.

בהתייחס למצב בתוך איראן, טען טראמפ כי אזרחים רבים החולקים על המשטר חוששים לצאת ולהפגין בשל פחד כבד מפני תגובת השלטונות. “נאמר להם בצורה ברורה - אם תצאו, תהרגו”, אמר, והוסיף כי בשל כך, גם מי שמבקר את המשטר נמנע מלהביע את מחאתו בפומבי.