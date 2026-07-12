ביידן סופד לקולגה מהסנאט: זה מה שאמר הנשיא לשעבר על מותו של לינדזי גרהאם

נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן ספד היום (ראשון) לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, ששירת עימו בקונגרס במשך כעשור מהצד השני של המפה הפוליטית בארצות הברית.

"ג'יל ואני המומים ממותו הפתאומי של לינדזי גרהאם", פתח ביידן את הפוסט לזכרו של הסנאטור.

"לינדזי ואני שירתנו יחד בקונגרס במשך יותר מעשור, ועבדנו יחד באופן הדוק על נושאים רבים לאורך השנים. נסענו בעולם יחד כחברים בוועדת יחסי החוץ של הסנאט. חלוקנו לעיתים קרובות, ולפעמים בקול רם", הדגיש ביידן.

הנשיא לשעבר כתב כי המכנה המשותף בין השניים היה ש"לינדזי ואני הסכמנו על החשיבות העמוקה של שירות ציבורי. כמוני, הוא אהב את הסנאט כמוסד, אפילו עם כל הפגמים והמורכבויות שלו.

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למשפחתו, לצוות שלו, לבוחריו בדרום קרוליינה ולכל מי שאהב אותו: ג'יל ואני מתפללים למענכם."