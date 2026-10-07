במסגרת ההיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, הגיעו היום (יום רביעי) מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, בועז יוסף, וממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, להסכמה משותפת: החל מהיום יוכל כל מי שמעוניין להנפיק תעודת זהות חדשה לעשות זאת בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין ברחבי הארץ, ללא צורך בהזמנת תור מראש.

ההחלטה נועדה לאפשר לכל בעל זכות בחירה שאין בידיו מסמך זיהוי תקף לממש את זכותו להצביע בבחירות הקרבות. ההסדר יחול בשעות הפעילות הרגילות של הלשכות.

ההסדר מגיע במסגרת ההיערכות הנרחבת של ועדת הבחירות המרכזית לקראת יום הבחירות. ועדת הבחירות נמצאת כעת בעיצומו של מבצע הדפסה נרחב של כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ, כפי שדווח.

מטרת ההנחיה המשותפת היא לאפשר לכל מי שמבקש להצביע בבחירות הקרבות לממש את זכותו האזרחית באמצעות תעודת הזהות החדשה, ללא מכשולים בירוקרטיים של זימון תורים מראש.

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יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שרשות האוכלוסין מאפשרת הנפקת תעודות זהות בהליך מקוצר. בעבר, במסגרת הוראת שעה שאושרה בכנסת, אפשרה הרשות הגשת בקשות לחידוש והוצאת דרכונים ותעודות זהות מהבית, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי האוכלוסין.

ההסדר הנוכחי מהווה צעד נוסף בשיפור הנגישות לשירותי האוכלוסין, במיוחד בתקופה קריטית זו לקראת יום הבחירות, כאשר אלפי אזרחים עשויים לגלות כי תעודת הזהות שלהם אינה תקפה או שאבדה.