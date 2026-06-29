הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

פריצת דרך דרמטית הושגה הלילה (בין ראשון לשני) במשבר מצר הורמוז: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמות על הפסקת אש במצר ועל חידוש מיידי של שיחות השלום ביניהן. גורמים רשמיים בוושינגטון ובמדינות המתווכות אישרו לעיתון "וול סטריט ג'ורנל" את הפרטים, המגיעים לאחר הסלמה צבאית חריפה באזור בימים האחרונים.

על פי המידע שנחשף, שני הצדדים הסכימו לקיים פגישה דחופה בין צוותי משא ומתן מחר בדוחא שבקטאר, במטרה לפתור את העימות המחריף סביב אחד הנתיבים הימיים החשובים בעולם. גורם בכיר בממשל טראמפ אישר את הפרטים לרשת CNN והבהיר כי "שני הצדדים ינמיכו להבות בשלב זה, וכלי שיט יכולים לנוע בחופשיות". ההסכמה מגיעה לאחר ימים של מתיחות קשה באזור, שכללו חילופי מהלומות צבאיים ותקיפות הדדיות במצר הורמוז. ההסלמה שהובילה למשבר איראן: מתחם הזיכרון לח'אמנאי נסגר לאחר השתלטות קיצונים אליהו לוי | 28.06.26 העימות הנוכחי מהווה את נקודת הרתיחה החמורה ביותר מאז נחתם מזכר ההבנות הראשוני בין וושינגטון לטהרן ב-17 ביוני. הלחימה חודשה ביום חמישי האחרון, לאחר שכוחות איראניים תקפו ספינת סחר ששייטה סמוך למים הטריטוריאליים של עומאן, תחת חסות אמריקאית. בטהרן התעקשו שכל תנועת כלי השיט תחויב לעבור בנתיב מיוחד הצמוד לחופי איראן, ואף פרסמו אזהרות ישירות לחברות ספנות בינלאומיות. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען אמש באגרסיביות כי לאיראן בלבד נתונה הסמכות לנהל ולשקם את התנועה הימית במצר, וכי "לאף מדינה או ישות אחרת אין כל סמכות בעניין". בארה"ב דחו בתוקף את הדברים והבהירו כי ההסכם הזמני אינו מעניק לטהרן בעלות או שליטה במצר, וכי חופש השיט במים הבינלאומיים חייב להימשך ללא כל הפרעה. המתיחות ההצהרתית תורגמה במהירות לאלימות גלויה: איראן תקפה שתי ספינות מסחריות, ובתגובה יצא צבא ארה"ב לסדרת תקיפות מאסיביות נגד יעדים של משמרות המהפכה לאורך קו החוף.

ביטול הפסגה בשווייץ

בעקבות ההסלמה הקשה, הוקפאו שיחות השלום שתוכננו להיערך בסוף השבוע בשווייץ, כך על פי דיווח דרמטי בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". כמו כן התברר כי קו החירום האדום המשותף, שהוקם רק בשבוע שעבר במטרה למנוע תקריות וחיכוך, לא הופעל הלכה למעשה.

סלע המחלוקת המרכזי שהוביל לפיצוץ השיחות נעוץ בפרשנות הפוכה לחלוטין של הסכם השלום המקדים שנחתם החודש. איראן תובעת כעת זכות שליטה וריבונות בלעדית על ניהול התנועה הימית במצר, בעוד הממשל האמריקאי דוחה זאת בתוקף ומבהיר כי ההסכם אינו מעניק לטהרן סמכויות בנתיב הבינלאומי.

האיומים של טראמפ והלחץ הפנימי

ההסכמה האיראנית לנצירת האש התקבלה במקביל למסרים מאיימים במיוחד ששיגר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך סוף השבוע. בציוץ חריף שפרסם ברשתות החברתיות, ציין טראמפ כי סבלנותה של ארה"ב פוקעת, ואם ניאלץ לסיים את העבודה צבאית – "הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תהיה קיימת עוד".

שגריר ארה"ב באו"ם, מייק ואלץ, גיבה את הדברים בריאיון ל"פוקס ניוז" כשהצהיר שארה"ב לא תסבול כל פגיעה בבסיסיה או בנתיבי הסחר, והעריך כי האיראנים "הבינו את המסר היטב בלילות האחרונים".

המהלכים הובילו ללחץ פנימי כבד בתוך טהרן. "מועצת המומחים", גוף רב-השפעה המקורב למנהיג העליון עלי חמינאי, דרשה מצוות המשא ומתן להתנות את פתיחת מצר הורמוז בעצירת הפעילות הצבאית של ישראל בלבנון. המועצה הגדירה את פתיחת המצר כמהלך המנוגד למחויבויות המשטר וכ"טעות אסטרטגית".

ההתנגדות באיראן החריפה לאחר שארגון חיזבאללה הצהיר כי ימשיך בלחימה מול ישראל, ודחה באופן רשמי את הסכם המסגרת שנחתם ביום שישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית.

משמעויות כלכליות ואסטרטגיות

מצר הורמוז הוא בגדר צוואר הבקבוק הרגיש ביותר של הכלכלה העולמית, כאשר תחת שגרה עוברת בו כ-20% מאספקת הנפט הגולמי העולמית. החסימה המעשית שביצעה איראן בתחילת הלחימה הנחיתה מהלומה קשה על שוק האנרגיה.

תקיפות המל"טים בסוף השבוע האחרון עוררו בהלה בקרב חברות ספנות, ודחפו את גופי הביטחון הימי של ארה"ב ובריטניה להעלות את רמת האיום באזור להגדרה של איום "משמעותי". אזרח קטארי נהרג ותושב ערבי נפצע מרסיסים בעקבות הפעילות הצבאית באזור, כך על פי הודעה של משרד הפנים הקטארי.

המבט קדימה

מזכר ההבנות שנחתם מוקדם יותר החודש, קבע כי על איראן לפעול "במיטב מאמציה" כדי להבטיח מעבר בטוח לספינות סחר, תוך התייעצות עם מדינות האזור לגבי שירותי הניווט בעתיד. לצד זאת, ההסכם קובע באופן שאינו משתמע לשני פנים כי יש להסיר מיד כל מכשול צבאי ולחדש את התנועה בים.

ההחלטה הנוכחית על עצירת המהלומות והעתקת השיחות לקטאר מסמנת את הניסיון של ממשל טראמפ לשמר את ההישג המרכזי של השלב הראשון בהסכם. בדרך זו, מבקשת ארה"ב להעביר את הסוגיות המורכבות והנפיצות ביותר, ובראשן תוכנית הגרעין של טהרן, לשלבים מתקדמים יותר של שולחן המשא ומתן.