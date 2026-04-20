תיעוד: הצי האמריקני ירה במכלית איראנית במצרי הורמוז

ארצות הברית פרסמה הלילה (בין ראשון לשני) תיעוד מיוחד מהרגע בו הצי האמריקני פתח באש לעבר מכלית איראנית ענקית שסירבה להיענות לקריאות לעצור במצרי הורמוז. בפעולה שממגבירה ומסלימה את המתיחות בין וושינגטון לטהרן.

על פי הודעת הנשיא, מדובר במכלית המטען TOUSKA הנושאת דגל איראני, באורך כ-274 מטרים ובמשקל הדומה לנושאת מטוסים. הספינה ניסתה לעבור את המצור הימי האמריקני במפרץ עומאן, אך משחתת הטילים USS SPRUANCE יירטה אותה ונתנה לצוות אזהרה לעצור.

הצוות האיראני סירב - והצי פתח באש

כאשר הצוות האיראני סירב להיענות לקריאות, הורה הצי האמריקני על פיצוץ חור בחדר המנועים של הספינה כדי לעצור אותה במקום. בעקבות הפעולה, נחתים אמריקנים עלו על המכלית והשתלטו עליה באופן מלא. "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט", מסר טראמפ.

הנשיא הבהיר כי המכלית TOUSKA נמצאת תחת סנקציות של משרד האוצר האמריקני בשל היסטוריה של פעילות בלתי חוקית. "יש לנו משמורת מלאה על הספינה, ואנחנו בודקים מה יש על הסיפון", ציין טראמפ בהודעתו.

איראן: "הפרת הפסקת האש"

מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן פרסמה תגובה חריפה, בה האשימה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. על פי ההודעה האיראנית, הספינה שותקה במהלך מסעה הימי מסין לאיראן, ובתגובה ישירה תקפו הכוחות המזוינים של איראן ספינות אמריקניות באמצעות כטב"מים.

סגן נשיא איראן עארף הבהיר בהצהרה כי "אבטחתו של מצר הורמוז אינה בחינם. אי אפשר להגביל את יצוא הנפט של איראן תוך ציפייה לביטחון בחינם לאחרים". הוא הוסיף והזהיר: "הבחירה ברורה: או שוק נפט חופשי לכולם, או הסיכון לעלויות משמעתיות לכולם".