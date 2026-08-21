בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את פסק הבוררות המורה על פינוי ישיבת 'מסורת התורה' בראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ' ממתחם ישיבת פוניבז' עד לסוף חודש ספטמבר הקרוב, נערך ביום שישי האחרון מעמד מיוחד של תפילה והתעוררות. ראשי הישיבה והמוני תלמידים נאספו בבית המדרש 'פרלמן' שבגבעת הישיבה בבני ברק, שם נאמרו פרקי תהילים בקול רם, בבכי ובתחנונים לביטול הגזירה. התלמידים התפללו למציאת דרך שתאפשר את המשך קיומה של הישיבה במקומה הנוכחי.

פסיקה שהסעירה את עולם התורה

תגובה מהירה של פוניבז' לפסק - זה המכתב המלא מיקי ברון | 17.08.26 10

השופטת יהודית שבח מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה בתחילת השבוע את פסק הבוררות שניתן על ידי השופט בדימוס דוד חשין במחלוקת ארוכת השנים סביב ישיבת פוניבז'. בית המשפט דחה את בקשת הביטול שהוגשה מטעם עמותת 'מסורת התורה', הגאון רבי שמואל מרקוביץ' והרבנית ציפורה מרקוביץ' תחי'.

ההחלטה, המשתרעת על פני תשעה עשר עמודים, קובעת כי על תלמידי הגר"ש מרקוביץ' לפנות את שטחי הישיבה עד ליום ל' בספטמבר תשפ"ו. במקור נקבע מועד הפינוי ליום ל' ביולי, אך השופטת שבח ציינה שמאחר והמועד כבר חלף, ובשל קרבת ימי הדין, המועד נדחה. היא הוסיפה והביעה תקווה שהפינוי "יבוצע ללא החרפה נוספת".

מעבר להוראת הפינוי, פסק הבוררות שאושר אוסר על הצד של הגר"ש מרקוביץ' לעשות שימוש בסימן המסחר של הישיבה, לרבות השם "ישיבת פוניבז'" והלוגו. כמו כן, נאסר על הגאון רבי שמואל מרקוביץ' שליט"א להציג עצמו בתואר "ראש ישיבת פוניבז'".

בסיום אמירת התהילים, מסר הגר"ש מרקוביץ' שיחת התעוררות לתלמידים, בה עודד אותם להתחזק דווקא בימים אלו בלימוד התורה, בשקידה ובהתמדה, בדרכי המוסר ובעבודת השם יתברך. ראש הישיבה שליט"א האריך בדבריו על מעלת חודש אלול הקדוש והצורך לנצל את ימי הרחמים והסליחות להתחזקות, לתשובה ולעלייה רוחנית.