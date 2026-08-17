פוניבז' לאחר פרסום פסק שבח ( צילום: קובי ישראל )

יממה לאחר פרסום פסק שבח המכריע על גורלה של גבעת ישיבת פוניבז', עורכי הדין אהוד ארצי, רבקה אריאל, רן פלדמן וש. הורביץ פנו היום (שני) במכתב דרישה מהיר וחד משמעי שנשלח לעורך הדין איל רוזובסקי המייצג של רה"י הגר"ש מרקוביץ' ועמותת מסורת התורה, למימוש הפסיקה המלאה באופן מיידי.

פוניבז' מפרטת במכתב את דרישותיה מ"אם הישיבות" כשבראש ובראשונה מופיעה הדרישה לעמוד בתאריך היעד לפינונ מבני הישיבה בגבעה בתאריך שקבעה השופטת שבח - חוה"מ סוכות תשפ"ז, יומיים לפני חד שמחת תורה. בין רשימת הדרישות של פוניבז' מ"אם הישיבות" ומסורת התורה - החזרת המבנים במצב תקין, תשלום סך הקנסות המלא שקבע הבורר חשין בצירוף הצמדה, הפסקת השימוש בשם המסחרי של ישיבת פוניבז' בכל הפלטפורמות הקיימות - מהלוגו של מסמכי ומודעות הישיבה, אתרי ההתרמות ועוד. בנוסף, פוניבז' דורשת כי רה"י הגר"ש מרקוביץ' יחדל להתהדר בתואר "ראש ישיבת פוניבז'" לאלתר.

המכתב המלא

כזכור, אמש נחתם פרק עגום בתולדות עולם הישיבות הליטאי עם פסיקה חד משמעית ובלתי מתפשרת לטובת ישיבת פוניבז' ונשיא הישיבה הגר"א הכנמן, כשהשופטת שבח אימצה למעשה את כל הכרעת הבורר שמונה על ידה בשנת 2021 - השופט בדימוס דוד חשין.

הפסיקה המטלטלת שמה סוף למציאות בה גבעת הישיבה איכלסה 2 ישיבות יריבות, במה שעורר חיכוחים אלימים לאורך השנים.

שבח הטיחה האשמות חריפות ביותר כלפי רה"י הגר"ש מרקוביץ' שלדבריה היה האחראי הבלעדי לאלימות בגבעת הישיבה.

בישיבה ממתינים בדריכות רבה לקראת חג שמחת תורה - המועד הרשמי הראשון בו גבעת הישיבה אמורה לעבור לשליטת ישיבת פוניבז' במלואה.