כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

כאשר בן תורה הנמנה על חצר חסידית גדולה או ישיבה מרכזית נעצר, נוהגים ראשי הציבור לצאת למערכה נרחבת למענו. אדמו"רים, ראשי ישיבות ועסקנים בכירים מפעילים את כל הכלים העומדים לרשותם. אולם מה דינו של אברך פשוט, שאינו משתייך למוסד גדול או לחצר מפוארת?