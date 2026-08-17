גבעת הישיבה. מילים המעוררות אמוציות רבות על השטח שהבעיר את המגזר החרדי. לאורך השנים התחוללו קרבות אימתנים בין תלמידי ישיבת פוניבז', לבין תלמידי 'מסורת התורה' בראשות רה"י הגר"ש מרקוביץ' - עד להכרעה הדרמטית של הבורר חשין, הכרעה שקיבלה אמש תוקף משפטי מביהמ"ש המחוזי בתל אביב.

'בבלי' מביא לכם את מפת השליטה המלאה בגבעת הישיבה: היכן אוכלים 'השונאים', היכן מתפללים 'המחבלים' והיכן לומדים אברכי הכוללים?

מבני הישיבה בגבעה

היכל הישיבה המרכזי: בימות החול, ההיכל המרכזי בעל ארון הקודש המפורסם בציפוי זהב חצוי בין 2 הפלגים. ישיבת פוניבז' משתמשת בצדו הדרומי של ההיכל (הצד הימני) ואילו 'מסורת התורה' משתמשת בצדו הצפוני.

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בשעות הסדרים ההיכל חצוי ומחולק בין 2 הפלגים (צפון ודרום), ואילו עזרת הנשים מאכלסת את בחורי 'השונאים'.

תפילות ליל שבת ותפילת שחרית בבוקר שבת בהיכל המרכזי נערכות על ידי 'המחבלים'. תפילת מנחה נערכה לאורך השנים במתכונת של חלוקה שיוויונית לצפון ולדרום. בשנים האחרונות, לאחר הקורונה, פסקה השופטת רחל ערקובי כי על 'המחבלים' לאפשר שיוויוניות מלאה בשבתות וחגים. המחבלים שילמו מיליוני שקלים בשנים האחרונות כקנס על הפרות החלטתה של ערקובי.

חדר האוכל המרכזי: מוחזק על ידי המחבלים למעט המרפסת המזרחית. ישיבת פוניבז' נאלצה להקים חדר אוכל חדש בשנים האחרונות לאחר השתלטות אלימה של 'המחבלים' על חלקו המזרחי של חדר האוכל והמרפסת המערבית.

הפנימיות: פנימיית דרום - החלק הימני במבנה המרכזי והמפורסם של הישיבה חצוי ל-2. קומת המרתף מחולקת באופן שיוויוני, הקומה הראשונה מוחזקת כולה בידי השונאים, הקומה השניה מוחזקת בידי המחבלים וקומת הגג המכילה חדר אחד ומרפסת ענק - מוחזקת ע"י השונאים.

פנימיית צפון - החלק השמאלי בבניין המרכזי, מוחזקת כולה בידי המחבלים, למעט 5 חדרים בקומה העליונה שזכתה לכינוי "פנימיית אשר יצר" (ע"ש קומת שירותים מורחבת שנוצרה לצורך לומדי היכל ביהמ"ד המרכזי).

פנימיית "ברזיל" - בחלקו הצפוני של גבעת הישיבה, מוחזק כולו בידי המחבלים. מדובר בפנימיית ענק המכילה עשרות חדרים.0

פנימיית "שוגרמן" - מבנה זעיר יחסית בצפון הגבעה (מול ברזיל) המכיל פחות מעשרים חדרים, מאוכלס ע"י 'המחבלים' שהשתלטו באלימות קשה בחורף תשע"ב על ארבעת החדרים היחידים שהיו בשליטת 'השונאים'.

קומת הכניסה של פנימיית שוגרמן מכילה את היכל המוסר וכן את חנות הת"ת של 'המחבלים'.

פנימיית "נווה שלום" - בצפון הגבעה, נשלטת כולה ע"י 'המחבלים' למעט קומת הכניסה המכילה 4 חדרי פנימייה בהם שוכנים כ-20 תלמידי 'השונאים'.

פנימיית "הלפרין" בצפון הגבעה - מבנה עצום בצפון הגבעה (מאחורי שוגרמן) נשכרת בשנים האחרונות על ידי 'השונאים'. הפנימייה מכילה עשרות חדרי מגורים.

פנימיית "בתי פיק" - במזרח הגבעה, נשלטת ע"י שני הפלגים. כ-2 שליש מהחדרים נשלטים בידי 'המחבלים', בעוד השונאים מחזיקים בכשלישי מהחדרים.

פנימיית "בית פיק" - מבנה עצום בדרום הגבעה המכיל קרוב ל-50 חדרים, נשלט כולו בידי 'השונאים.

פנימיית "גזונטהייט" בדרום הגבעה - פנימייה המכילה 10 חדרים ונשלטת כולה בידי 'השונאים'.

היכל 'אוהל קדושים' - במערב הגבעה מאכלס את אברכי כולל ישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן. עזרת הנשים, וקומת המרתף מכילים מאות מקומות לימוד בהם משתמשים הבחורים מפלג 'השונאים'.

היכל "פרלמן" - בית מדרש קטן יחסית בצפון הגבעה, נשלט בידי 'המחבלים' המאכלסים בו קרוב ל-200 בחורים בשעות הסדרים.

ישיבת פוניבז', המונה מספר מספר בלתי נתפס של תלמידים (480 תלמידים בשיעור א' הנוכחי) מחזיקה בבעלותה פנימיות גם מחוץ לגבעה.