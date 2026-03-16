בבלי
"דיווחים חסרי בסיס"

המשטרה עושה סוף לשמועות: זה מה שקרה באמת בקניון הדר בירושלים

על פי המשטרה הדיווחים שהופצו בשעה האחרונה ברשתות החברתיות, על ניסיון פיגוע בקניון הירושלמי המפורסם, הם כוזבים וחסרי בסיס | ההודעה המלאה (חדשות משטרה)

קניון הדר בירושלים (צילומסך)

בשעה האחרונה (שני) מופצים דיווחים רבים על אסון שנמנע בקניון הדר שבשכונת תלפיות בירושלים.

על פי המשטרה הדיווחים על ניסיון פיגוע בקניון הירושלמי המפורסם, הם כוזבים וחסרי בסיס.

בדיווח שהתקבל במוקד המשטרה אודות אדם חשוד העובד במקום. שוטרי מחוז ירושלים שהגיעו במהירות, איתרו את החשוד והוא הועבר להמשך תחקור בתחנת המשטרה.

בניגוד לפרסומים הלא אחראיים - לא אותר אמל"ח, לא נמצא מטען חבלה ולא היה ניסיון פיגוע.

במשטרה מסרו: "אנו קוראים לציבור לגלות אחריות, לא לתת יד לשרשראות "העתק-הדבק" שזורעות בהלה מיותרת, ולהסתמך אך ורק על הודעות רשמיות של דוברות המשטרה".

בבלי
