בעיר לוד: נהגת ניסתה להימלט והובילה למעצר עשרות שב"חים

מרדף דרמטי התרחש אמש (ראשון) ברחובות לוד, כאשר נהגת שניסתה להימלט מלוחמי מג"ב הובילה את הכוחות לדירת מסתור שבה התגלו 35 שוהים בלתי חוקיים. האירוע החל בפעילות יזומה של לוחמי מג"ב מרכז, שהבחינו ברכב חשוד ונתנו לנהגת אות לעצור - אך זו בחרה להאיץ את נסיעתה ולהימלט מהמקום בנסיעה מהירה תוך סיכון חיי אדם.

כוחות משותפים של לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז מתחנת לוד פתחו במרדף אחר הרכב הנמלט. עם הגעת הרכב סמוך למתחם מגורים בעיר, ירדו ממנו שלושה חשודים שנמלטו בריצה לעבר דירה באזור. הלוחמים ביצעו סריקות מדוקדקות במקום, איתרו את הדירה ובתוכה התגלה מחזה מדהים: 35 חשודים, תושבי יהודה ושומרון, השוהים בישראל בניגוד לחוק. נהגת הרכב, בת 42 מזרח ירושלים, נעצרה במקום והועברה להמשך חקירה בתחנת לוד של מחוז מרכז במשטרת ישראל. אחרי מספר פריצות לדירות ומסעדות בתל אביב: נתפסו ארבעה חשודים דניאל הרץ | 21.06.26 הבוקר (שני), במסגרת פעילות משותפת נוספת של לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי מחוז מרכז, עצרו הכוחות מיניבוס חשוד שבו אותרו 12 תושבי יהודה ושומרון השוהים במדינת ישראל בניגוד לחוק. נהג המיניבוס, שעל פי החשד הסיע את השוהים הבלתי חוקיים תמורת תשלום, נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת לוד. כלל השוהים הבלתי חוקיים שנמצאו בדירה ובמיניבוס נעצרו והועברו להמשך טיפול חקירתי. במשטרת ישראל מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות במסגרת המפקדה המשימתית נגד מחוללי פשיעה, לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולשמירה על ביטחון הציבור באזור.