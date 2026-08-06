( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש השבוע נגד שני קטינים בני 16, תושבי מרכז הארץ, בחשד שביצעו שתי פריצות לבניין עיריית בני ברק במהלך חודש יולי האחרון. לצד כתב האישום הגישה המשטרה בקשה למעצר עד תום ההליכים, כך נמסר היום (יום ה').

יחידת תביעות הנוער במחוז תל אביב מייחסת לשני החשודים עבירות חמורות: התפרצות למבנה, קשירת קשר לביצוע פשע והיזק בזדון לרכוש. על פי כתב האישום, השניים גרמו להרס במשרדי העירייה ולקחו משם ציוד אלקטרוני ורכוש נוסף. הפריצה הראשונה אירעה ביום י' ביולי 2026, כאשר התקבלו דיווחים במוקדי המשטרה על חדירה לבניין העירייה. כעבור שבוע בלבד, ביום י"ז ביולי, שבו החשודים למקום וביצעו פריצה נוספת באותו אופן. בשתי הפריצות לא הסתפקו החשודים בגניבה בלבד, אלא גרמו נזקים נרחבים למשרדים, לציוד המשרדי ולתשתיות. בין הפריטים שנגנבו: מספר רב של מכשירי טלפון ניידים, מחשב טאבלט וציוד נוסף ששימש את עובדי העירייה. שלישייה נולדה בחצר אמשינוב ביום הולדת האדמו"ר בבלי | 06.08.26 האדמו"ר מאוז'רוב בחתונה לאחר מחלתו בבלי | 06.08.26 לאחר קבלת הדיווחים הוקם צוות חקירה בתחנת משטרת בני ברק במרחב דן. בשל חומרת המקרה והעובדה שמדובר בחדירה למוסד שלטון מקומי, צורפו לחקירה גם חוקרים מהיחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. החוקרים אספו ממצאים מעבדתיים ופורנזיים מזירת האירוע, הפעילו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים וניהלו חקירה ממוקדת במטרה לאתר את הפורצים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

המאמצים החקירתיים והמודיעיניים הניבו תוצאות בתחילת חודש אוגוסט, כאשר החוקרים הצליחו לזהות את החשודים. ביום ב' באוגוסט 2026 פשטו השוטרים על דירתם של השניים, ושם התגלה שלל רב שהוסתר במקום. בחיפוש נתפסו מכשירי טלפון ניידים רבים, מחשבי טאבלט וציוד נוסף, שעל פי החשד נגנבו ממשרדי העירייה בלילות הפריצה.

מעצרם של שני הקטינים הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת המשטרה, על מנת לאפשר השלמת פעולות החקירה. כעת, לאחר גיבוש מערך הראיות, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור יחד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, בשל חומרת המעשים המיוחסים לחשודים.