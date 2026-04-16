ניר על הגבלת שכר טרחה: "איזון בין הגנה לשוק חופשי"

בדיון שהתקיים היום (ג') בוועדת העבודה והרווחה, התייחסה חברת הכנסת שרון ניר להצעת חוק הגבלת שכר טרחה בתביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות. ניר הבהירה כי מדובר בהצעה מורכבת שמטרתה להציב את האוכלוסייה הפגיעה בראש סדר העדיפויות, תוך שמירה על איזון ראוי מול זכויות עורכי הדין.

"אני אקדים ואומר כמה דברים עקרוניים על ההצעה הזו", פתחה ניר את דבריה. "תראו, ההצעה הזו היא הצעה מאוד מאוד מורכבת. אבל היא אומרת דבר אחד פשוט – היא אומרת שאנחנו כמחוקקים רוצים להציב בראש סדר העדיפויות כרגע את האוכלוסייה הפגיעה, שזה נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ורוצים לתת להם איזשהו תעדוף ולהגן עליהם מפני פגיעה של כוחות השוק".

"מאמינה בשוק חופשי - אבל מילת המפתח היא איזון"

חברת הכנסת הדגישה כי ההצעה נועדה למנוע מקרים של ניצול ומקרים חריגים, תוך שמירה על עקרונות השוק החופשי. "ויחד עם זאת, אנחנו... אני כאחת שמאמינה מאוד בשוק חופשי ובטח בזכות של עורכי דין להשתכר, ובטח אין פה שום מטרה להעניש חלילה את אוכלוסיית עורכי הדין – חושבת שמילת המפתח בהצעת החוק הזו זה איזון", הבהירה.

לדברי ניר, ההצעה כוללת התייחסות מפורטת למגוון מקרים, כולל תוספות הנוגעות לסוגים שונים של ערעור, למקרים שלא צלחו ולערעורים שצלחו. "כל מה שאנחנו רואים פה, בהתפלפלויות של המקרים והתוספות שמתייחסות לכל מיני סוגים של ערעור, ולמקרים שלא צלחו ובסוף למקרים ולערעורים שצלחו – נועדו בסופו של דבר גם לייצר תשלום הוגן והולם לאותו עורך דין בסוף שטיפל באופן מסור באוכלוסיית נכי צה"ל", הסבירה.

הגנה מפני מקרים קיצוניים

ניר סיכמה את עמדתה בהדגשת המטרה המרכזית של ההצעה: "ולכן אני חושבת שהדבר הכי מרכזי כשאנחנו מתייחסים להצעת החוק הזו, זה בעצם ההגנה מפני מקרים קיצוניים ויצירת קווים אדומים בסוף בגביית שכר טרחה לאותה אוכלוסייה שאנחנו אומרים בצורה מפורשת שאנחנו רוצים לשים בראש סדר העדיפויות".

הדיון בוועדת העבודה והרווחה התקיים במסגרת הדיונים בהצעת חוק הגבלת שכר טרחה בתביעות לתגמולים והטבות של נכי כוחות הביטחון, נפגעי פעולות איבה ומשפחות שכולות. ההצעה נועדה להגן על אוכלוסייה פגיעה זו מפני גביית שכר טרחה מופרז, תוך שמירה על זכויותיהם של עורכי הדין לשכר הוגן עבור עבודתם.