ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נאם לפני זמן קצר (שני) קודם הגשת הצעת אי אמון במליאת הכנסת וניסה להסביר מדוע האופוזיציה הגישה זאת במהלך מבצע שאגת הארי.

"לא רציתי להגיש היום הצעת אי אמון, אך לא השארתם ברירה", פתח לפיד וניסה להסביר: "כשזה מגיע לאינטרסים שלכם ולכסף המושחת שלכם, המלחמה לא מעניינת לכם את קצה הזרת".

לדבריו: "שמנו את הצעת אי האמון היום כדי שלא תתבלבלו, כדי שלא תחשבו לרגע שלא שמנו לב. כי אנחנו פה, ועל יש עתיד אפשר לסמוך שלא נוריד מכם את העיניים לרגע. נלחם גם בכל החוקים הרעים האלה".

לסיום אמר לפיד: "אנחנו נעזור למלחמה במשמרות המהפיכה באיראן, ואנחנו נלחם בחוקי ההפיכה פה בכנסת. אנחנו יודעים לעשות את שני הדברים במקביל".