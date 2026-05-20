"אין מתנגדים": הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 עברה ברוב מוחלט

מערכת הבחירות הבאה יצאה היום (רביעי) לדרך באופן רשמי. במליאת הכנסת אושרה בקריאה טרומית הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. ההצעה, אותה הגיש בשבוע שעבר יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ (הליכוד), זכתה לתמיכה גורפת, כאשר 80 חברי כנסת מכלל סיעות הבית – אופוזיציה, קואליציה והסיעות החרדיות – הצביעו בעדה בהצבעה שמית.

הרקע למהלך הדרמטי הוא משבר חוק הגיוס והסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל. לאחר שבמשך ארבע שנים דחו ראש הממשלה בנימין נתניהו והקואליציה בראשותו את העברת החוק, פקעה בשבוע שעבר סבלנותה של ההנהגה החרדית. גדולי ישראל הורו לנציגים בכנסת לפעול באופן אקטיבי ולהביא לפיזור הכנסת הנוכחית ולהליכה לבחירות, הוראה שנתנה את האות למהלך הנוכחי של הקואליציה לפזר את הכנסת מיוזמתה.

הליך החקיקה: הדרך אל הקלפי

לאחר אישורה בקריאה הטרומית, הצעת החוק צפויה לעבור כעת לדיונים בוועדת הכנסת. שם, נציגי הסיעות השונות יצטרכו להגיע להסכמות על תאריך מוסכם לעריכת הבחירות. לאחר גיבוש ההסכמות, ההצעה תעלה להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, תחזור שוב לוועדה לסיכומים והכנה סופית, ולבסוף תעלה להצבעה מכרעת בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, שתחתום סופית את כהונתה של הכנסת הנוכחית.

כץ לאופוזיציה: "אתם כושלים, זה לא בזכותכם" את הדיון הסוער פתח יוזם החוק, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, בנאום תקיף שכּוון בעיקר לעבר ספסלי האופוזיציה. כץ ביקש להבהיר כי נפילת הממשלה אינה מהווה הישג עבור מתנגדיה. "אני רואה את ההודעות של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שמתלהב ושמח מפיזור הכנסת," אמר כץ מעל הדוכן, "אבל הפיזור הזה לא קשור אליכם בשום צורה. אתם אופוזיציה כושלת, ולכם אין שום חלק בזה".

למרות המהלך לפיזור, כץ הפתיע כשהצהיר כי הקואליציה טרם אמרה את המילה האחרונה בנושא שהוביל למשבר. הוא הבהיר כי הקואליציה נחושה עדיין להעביר את חוק הגיוס, והביע ביטחון כי החוק אכן יעבור בסופו של דבר. כץ שיגר מסר אזהרה: "אם חוק הגיוס לא יעבור עכשיו, יקחו עוד שנים ארוכות עד שיהיה פה חוק כלשהו בנושא".

המתקפה של אלמוג כהן: "נציג חמאס הולך הביתה" את עמדת הממשלה, שהחליטה לתמוך בהצעת החוק, הציג סגן השר אלמוג כהן (עוצמה יהודית). כהן בחר לנצל את הבמה לעימות חזיתי עם ח"כ איימן עודה, שהודיע לאחרונה כי לא יתמודד בבחירות הבאות.

כהן פתח את דבריו ב"ברכה" צינית במיוחד לעודה: "אני רוצה לברך את תומך הטרור, האיש הבזוי והשפל, האיש שמייצג את חמאס בבית הזה - איימן עודה. הוא הולך הביתה, ברוך השם". כהן הוסיף: "גם הציבור הערבי בישראל צריך לברך היום על כך שהאיש הזה הולך הביתה".

בהתייחסו להצעת החוק עצמה, הסביר סגן השר כהן כי ההחלטה התקבלה לאחר דיון מקדים בין ראשי סיעות הקואליציה, שהגיעו להסכמה משותפת לתמוך במהלך הפיזור.

ההתנגדות שבוטלה ברגע האחרון

לקראת ההצבעה נרשמה דרמה קטנה נוספת, כאשר חברי הכנסת נאור שירי (יש עתיד) ואבי מעוז (נעם), שהיו רשומים לנאום וליטול חלק בהתנגדות להצעת החוק, החליטו ברגע האחרון למשוך את התנגדותם וביטלו את נאומיהם המתוכננים.

כאמור, ההצבעה השמית שיקפה קונצנזוס בכנסת, כאשר כל 110 חברי הכנסת שנכחו במליאה – מימין ומשמאל, כולל הנציגים החרדים – השיבו "בעד" בקריאת שמם, וסללו את הדרך באופן רשמי למערכת הבחירות הבאה של מדינת ישראל.

יצוין כי 10 חברי כנסת, בהם ראש הממשלה נתניהו, לא נכחו במשכן ולא הצביעו בעד / נגד הצעת החוק.