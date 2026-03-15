המוני סקרנים בזירה בעיר החרדית; כך השוטר מנסה לפנות את הרחוב

אל זירת הפגיעה בבני ברק, הגיעו היום (ראשון) בשעת צהרים, זמן קצר לאחר פגיעת רסיס הטיל, המוני צעירים סקרנים. בתיעודים מהזירה נראים מאות, אולי אף יותר, ממלאים את הרחוב במקביל לפעילות כוחות החירום.
שוטרי משטרת ישראל שהגיעו למקום קראו לציבור להתפזר. בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה אחד השוטרים קורא לציבור: "אני מבקש מכולם לצאת מהזירה, זה ממש מפריע לנו לעבוד".
לדברי המשטרה, "משטרת ישראל ממשיכה בריכוז מאמץ גדול בזירות הנפילה בתחומי מחוז ת"א, אנו עדים בחלק מהזירות, להתקהלות של סקרנים שמהווים הפרעה משמעותית לניהול הזירה ופעילות הכוחות בשטח.
"אנו פונים לציבור הסקרנים להתרחק מיידית ולאפשר לשוטרים, כיבוי והצלה, פיקוד העורף, מגן דוד אדום לישראל ולאיחוד הצלה לבצע את משימתם בזירות השונות.
"מעבר לסכנה הטמונה בנוכחות אזרחים בזירות הנפילה, קיים צורך ממשי להשאיר צירי חירום פנויים ולאפשר הגעה מהירה של כוחות הביטחון וההצלה".
