ילדה בת חמש נפצעה באורח בינוני סמוך לצאת השבת, לאחר שנפגעה מקורקינט חשמלי ברחוב השניים בבני ברק. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו אותה כשהיא סובלת מחבלות בראשה ובגפיה, והעניקו לה טיפול רפואי ראשוני במקום.

על פי הדיווח מדוברות איחוד הצלה במחוז מרכז, הילדה הייתה זקוקה לטיפול רפואי דחוף בעקבות הפגיעה. שלמה קצין ואליהו צרפתי, חובשים ותורני השבת של איחוד הצלה, מסרו: "סיפרו לנו בזירה שהיא נפגעה מקורקינט חשמלי ונחבלה בראשה ובגפיה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות ילדים בבני ברק ובסביבתה בחודשים האחרונים. לפני שבועיים נפצעה ילדה בת ארבע באורח בינוני לאחר שנפלה משולחן ברחוב הרב שך בבני ברק וחבלה בראשה. לפני כשבוע נפצע תינוק בן שנה באורח בינוני כשנפל מעגלתו באוטובוס ברחוב עזרא בעקבות בלימה פתאומית.

קורקינטים חשמליים הפכו בשנים האחרונות לאמצעי תחבורה נפוץ ברחובות בני ברק והערים החרדיות, אך לצד היתרונות הם מהווים גם סיכון בטיחותי משמעותי. ארגוני ההצלה ממליצים לרוכבים להקפיד על כללי בטיחות, לרכוב בקסדה ובמהירות מותאמת, ולהיזהר במיוחד באזורים צפופים ובסמוך למעברי חצייה.