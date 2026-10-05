אירוע קשה התרחש בלילה שבין יום ראשון ליום שני בבני ברק, כאשר תינוקת כבת עשרה חודשים נפגעה מחומר הניקוי אקונומיקה בביתה ונכוותה באופן חמור.

כונני ארגון 'הצלה' הוזעקו לבית המשפחה לאחר שהתקבל דיווח במוקד החירום על תינוקת שנכוותה. הכוננים, יחד עם צוותי מגן דוד אדום, העניקו לפעוטה טיפול רפואי דחוף במקום, כשהיא סובלת מכוויות בדרגה ב' בחלקים שונים של גופה.

נדב רביבו ודניאל סאל, חובשים ביחידת האופנועים של 'הצלה' שגרים בסמוך למקום והגיעו ראשונים לזירה, תיארו את האירוע: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת בת עשרה חודשים הסובלת מכוויות ב-30% מגופה לאחר שנכוותה מאקונומיקה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של הצלה ומד"א הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, והיא פונתה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר."

לאחר שמצבה אוזן בשטח, פונתה התינוקת בניידת טיפול נמרץ לבית החולים, כשהיא מוגדרת במצב בינוני.

בעקבות האירוע המצער, חוזרים בארגון 'הצלה' ומזהירים את הציבור הרחב, ובמיוחד משפחות עם ילדים קטנים, להקפיד בקפדנות על כללי הבטיחות: אין להשאיר חומרי ניקוי, חומרים כימיים או רעלים בהישג ידם של ילדים ופעוטות. יש לאחסן חומרים אלו בארונות גבוהים ונעולים בלבד, כדי למנוע אסונות מיותרים.