ילד הפלא ארי קראוס בסינגל קליפ בכורה: "מלך ברחמיו"

אחרי שהספיק בתוך תקופה קצרה לכבוש את הבמות הגדולות ביותר במגזר בארץ ובחו"ל, ילד הפלא ארי קראוס משיק קליפ בכורה מרגש משלו, אליו מתלוות מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר ומקהלת הילדים 'חסידימלעך' של יענקי לוינגר, בה התחיל את דרכו המוזיקאלית.

הלחן, מתוך תפילה מיוחדת שהייתה נאמרת בקהילות ישראל בשמחת תורה עבור אורחים והולכי דרכים שעתידים לחזור לביתם בשלום, הולחן על ידי המלחין החדש והמפתיע שמעון בנצלוביץ אחרי שמחת תורה תשפ"ד ומאורעתיו הבלתי נשכחים רח"ל. העיבוד המוזיקאלי של נפתלי לנדסמן ממקהלת 'מלכות'.