ילד הפלא ארי קראוס בסינגל קליפ בכורה: "מלך ברחמיו"

ילד הפלא ארי קראוס משיק את סינגל הבכורה שלו יחד עם מקהלת מלכות ומקהלת חסידימלאך. הלחן של שמעון בנצלוביץ והעיבוד של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

אחרי שהספיק בתוך תקופה קצרה לכבוש את הבמות הגדולות ביותר במגזר בארץ ובחו"ל, ילד הפלא ארי קראוס משיק קליפ בכורה מרגש משלו, אליו מתלוות מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר ומקהלת הילדים 'חסידימלעך' של יענקי לוינגר, בה התחיל את דרכו המוזיקאלית.

הלחן, מתוך תפילה מיוחדת שהייתה נאמרת בקהילות ישראל בשמחת תורה עבור אורחים והולכי דרכים שעתידים לחזור לביתם בשלום, הולחן על ידי המלחין החדש והמפתיע שמעון בנצלוביץ אחרי שמחת תורה תשפ"ד ומאורעתיו הבלתי נשכחים רח"ל.

העיבוד המוזיקאלי של נפתלי לנדסמן ממקהלת 'מלכות'.

מי הם חברי המקהלה, מה השמות שלהם, מדובר במקהלה מאוד מקצועית ע ביצועים נדירה
יורם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

בבלי
