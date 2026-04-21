שרון אבילחק והאחים בכר בגרסה הווקאלית: "נשאר הגעגוע"

בלי כלי נגינה, עם הרבה געגוע: שרון אבילחק והאחים בכר בגרסה ווקאלית לזכר אחיהם, יהודה בכר הי"ד (סינגלים וקליפים)

בשיאו של יום הזיכרון ובעיצומם של ימי ספירת העומר, משחרר המוזיקאי והיוצר שרון אבילחק ביצוע ווקאלי מרגש לשיר "נשאר הגעגוע" – השיר הראשון מתוך הפרויקט החדש שלו.

​על הביצוע מופקדים האחים בכר, ששיתפו פעולה עם אבילחק בעבר. החיבור המחודש ביניהם הפעם הוא אישי וכואב מנשוא: השיר מוקדש לזכרו של אחיהם, יהודה בכר הי"ד, שנרצח בטבח בשמחת-תורה במסיבת הנובה.

​הבחירה בגרסה ווקאלית ללא כלי נגינה נולדה מתוך רצון להעביר את המסר בצורה הכי חשופה וישרה. בימים אלו, כשעם ישראל נמצא במערכה גורלית מול איראן ושלוחותיה, המילים על הגעגוע העמוק שלא חולף מקבלות משמעות כפולה, הן כמשפחה שאיבדה את היקר לה מכל, והן כעם שמתמודד עם אובדן יומיומי.

​שרון, שחי את השטח ביומיום כדיג'יי באירועים ושמחות, מביא כאן צד אחר, חשוף ונוגע. השיר מזכיר שגם כשהזמן עובר, הגעגוע הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו כאן.

בבלי
