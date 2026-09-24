מזג האוויר היום, יום חמישי, מעונן חלקית. הטמפרטורות צפויות להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולפנות בוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.
מחר, יום שישי, ערב חג הסוכות, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר בחלקו הדרומי. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
ביום שבת קודש, חג הסוכות, יהיה מעונן חלקית עד נאה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28 מעלות
תל אביב: 24-30 מעלות
באר שבע: 21-32 מעלות
חיפה: 23-29 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-30 מעלות
אילת: 28-39 מעלות
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