בניית סוכות בירושלים ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום, יום חמישי, מעונן חלקית. הטמפרטורות צפויות להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולפנות בוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.