בבלי
מזג האוויר

התחזית לקראת סוכות: סתווי ונוח, טפטוף בבוקר החג

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן

בניית סוכות בירושלים (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

מזג האוויר היום, יום חמישי, מעונן חלקית. הטמפרטורות צפויות להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולפנות בוקר צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי.

מחר, יום שישי, ערב חג הסוכות, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר בחלקו הדרומי. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

ביום שבת קודש, חג הסוכות, יהיה מעונן חלקית עד נאה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 21-32 מעלות

חיפה: 23-29 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-30 מעלות

אילת: 28-39 מעלות

מזג האווירהשירות המטאורולוגיחג הסוכות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במזג האויר:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר