השירות המטאורולוגי הישראלי פרסם את התחזית המעודכנת לימים הקרובים, ולפיה צפויה היום ירידה ניכרת במידות החום עם גשמים בצפון הארץ, אך לקראת יום הכיפורים תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

היום צפוי להיות מעונן חלקית, עם ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, שם מידות החום יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון ייתכנו גם סופות רעמים בודדות. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים, ומשעות הצהריים הגשמים יתמעטו.

בליל שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית, עם אפשרות לטפטוף או גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף.

בבוקר יום השבת יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף או גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

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בתחילת השבוע הקרוב צפוי שינוי במזג האוויר. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.

ביום שני, יום צום הכיפורים, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.