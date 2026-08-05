שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל - צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל | צילום: צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים 10 10 0:00 / 0:13

בסמוך לכפר ורדים שבגליל המערבי, על כביש 854, ניתן למצוא סלע קטן עליו כתובת בצבע צהוב: NORMAN'S. זוהי הכניסה למסלול טיול קצר ומיוחד במינו.

המסלול עצמו הוא טבעתי וקצר, מוצל כמעט לכל אורכו. הנכנסים אליו מוצאים עצמם בתוך חורש ים תיכוני עבות, בצל כבד שהאור בקושי חודר דרכו. לאורך השביל פזורות תחנות שונות בעלות אופי דמיוני, כגון מאורת דוב, מנהרה, ואבן צרה המזדקרת מהאדמה. "עין שרקרק" - מעיין עמוק וצלול כבדולח שמשמש גם כמקווה טהרהבואו ל"עין פיזל" - אחד המעיינות הגבוהים בארץ ישראל | תיעודהמעיין הנסתר שרוב המטיילים לא מכירים: "מעיין השלום" שמסתתר במצפה מטריףפנייה קטנה לדרך עפר והגענו למעין "עין תות החדושו" ובו בריכה גדולה וחדשה | תיעודקבר האמורא שהפחיד את הדרוזים, סגולת ההקפות והמעיין הסמוךהמעיין שהתייבש והתמלא במי ברז לכבוד המטיילים בימי החופש"עינות יהודה" המחודשים: שלוש בריכות מחכות לכם ליד הרכב"תרי עין כסלון הוו" - ישראל שפירא יצא לטבול בשניהם וזה מה שהוא גילה | תיעוד

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

בסיום המסלול, שאורכו כחצי שעה הליכה, מגיעים לפינת הנצחה לזכר חמשת הקדושים שנרצחו בפיגוע בבית הכנסת "בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים: הגאון הרב אברהם גולדברג זצ"ל, הגאון הרב אריה קופינסקי זצ"ל, הגאון הרב קלמן לוין זצ"ל, הגאון הרב חיים רוטמן זצ"ל והגאון הרב משה טברסקי זצ"ל. כמו כן מונצח במקום השוטר זידאן סייף ז"ל, תושב הכפר הדרוזי יאנוח-ג'ת, שנפל בעת שהסתער על המחבלים כדי להגן על המתפללים. הפיגוע התרחש בכ"ה בחשוון תשע"ה.

כך שביל שנבנה לאורך שנים מסתיים בפינת הנצחה מרגשת זו.

בהמשך המסלול נתקלו בעבודות בנייה שחסמו את המעבר, ולכן לא ניתן היה להגיע למצפה אמיר.

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מי היה נורמן, שעל שמו נקרא השביל?

נורמן, יהודי אמריקאי במוצאו, התגייס בצעירותו ליחידה קרבית מיוחדת של הצבא האמריקאי שלחמה בגרמנים בצפון איטליה. לאחר מלחמת יום הכיפורים חזר לארץ ישראל וסייע בהקמת יחידת האלפיניסטים של צה"ל. בשנת תשל"ז עלה שוב לארץ והתיישב בצפת. בשנת תשמ"ו, כשהיה כבן 62, עבר עם רעייתו אנני לכפר ורדים והתיישב בשוליו, בפינה הקרובה להר אשכר. שם, בחורש שבמפנה הצפוני של ההר, החל לבנות את השביל. במשך יותר מעשר שנים, מידי בוקר, יצא לגזום ענפים ולהזיז אבנים. נורמן נפטר בשנת תשע"ב.

השביל של נורמן + תצפית לע"נ זידאן סייף ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

מעיינות ושבילים נסתרים אלו, שלא תמיד מסומנים כראוי ולא תמיד מתועדים, נאספים על ידי הכותב כבר עשר שנים. חלקם ייכללו בספרו החדש, "מעיינות נדירים - 150 מקורות מים בארץ ישראל", שאמור לצאת לאור בקרוב, וחלקם הובאו בספרו הקודם "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל".

כמו תצפית אמיר שאליה לא הגיעו. בעבר נמסר על מסלול זה שיש בו אנדרטה לזכר המטוס של רון ארד - אך גם אותה לא מצאו. הכותב מבקש מהקוראים שימצאו את המקום להודיע לו.

שביל נורמן - אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל ( צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים )

לקריאה נוספת:

גלובס - "שביל נורמן מסלול קצר, קומפקטי וקסום"עמרי אבידר, מדריך טיולים - "שביל נורמן - מסלול מעודכן"א-לה כפר - "עוגת יום הולדת והאצבע של ג'ק" (כפר ורדים והסביבה)Camping U - "שביל נורמן"טיולי - "שביל נורמן - נקודה מהאגדות"העמותה לזכר זידאן סייף ז"ל - "מיהו זידאן?"יזכור, אתר הנצחה לחללי מערכות ישראל - "רב סמל מתקדם זידאן סיף"

שימו לב:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יהודה ושומרון בכל מקום שאינו ישוב חלה חובת תיאום מוקדם עם הצבא, ועל המטייל אחריות לברר את רמת הסיכון בשטח בו הוא מעוניין לטייל. ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, מומלץ לקוראים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכדומה:

מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955קו ליער - 1-800-350-550