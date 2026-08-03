התנהגות ראויה במדינות זרות אינה רק שאלה של נימוסים בסיסיים, אלא נוגעת ישירות לעניין חמור של קידוש השם וחילול השם, שעליו נאמר שאין יום הכיפורים מכפר. כאשר יהודים מתנהגים שלא כהלכה במרחב הציבורי מעבר לים, הדבר פוגע בתדמית הכלל ועלול להביא לסנקציות קשות כנגד כלל הנופשים.

באתרי הנופש בשווייץ ובאוסטריה הגיעו הדברים לכדי אזהרה פומבית חריפה. העסקן המקומי מנחם דויטש פרסם סרטון מיוחד בשלוש שפות, כשלצדו עומד שוטר מקומי באזור סאספה סאס גרונד. בסרטון הועבר מסר נחרץ לנופשים החרדים, בדרישה לכבד את החוקים המקומיים, לנהוג באיפוק ולשמור על סדר ציבורי ראוי.

החשש מהחרפת הצעדים מצד הרשויות המקומיות הוביל לקריאות אזהרה חריפות מצד אנשי מקצוע בתחום התיירות. יועץ התיירות דודי רובינשטיין התייחס למצב והבהיר: "זה לא טוב מה שהולך במקומות הנופש, אנשים צריכים לזכור שהם לא בבית, זה בין הגויים. יש כאן עסקים שיסגרו עסקים ולא ישכירו דירות לחרדים מישראל, ואז יתלוננו על אנטישמיות, בבקשה שאנשים יתעוררו, ההתנהגות הזאת פוגעת בעצמנו בבחינת חב לאחרינא".

גם באוסטריה הועברו פניות דחופות לנציגים קהילתיים בעקבות תלונות על מפגעים סביבתיים באזורי הנופש קפל, אישגל, מתון וגלטור. ראש עיריית אישגל הזהיר במפורש מפני לכלוך, נזקים לתשתיות והשלכת פסולת במתחם המיני-גולף המקומי, תוך הבהרה שהמשך המצב יוביל לסגירת המקום בפני הציבור החרדי.

בעקבות האזהרות, יצאה קריאה נחרצת אל ציבור המטיילים להקפיד על ניקיון המרחב הציבורי ולפנות אשפה כדבעי. בפנייה אל הנופשים הובהר: "הדבר מהווה חילול השם, וראש העיר ביקש מאיתנו להודיע לכלל הציבור, שאם המצב לא ישתפר, הוא ייאלץ לסגור את מתחם המיני גולף".

עוד הדגישו המארגנים בהודעתם: "אם פחי האשפה מלאים, אנא קחו את האשפה עמכם ואל תשאירו אותה במקום. בפרט יש להקפיד שלא תימצא אשפה כשרה בשבילי ההליכה או ברחובות. על כולנו להבין את האחריות המוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו לנהוג באופן שיביא לקידוש שם שמים".

לצד הפניות הרשמיות, התפרסמה גם עדות כואבת של נופש בקבוצת המטיילים החרדית באזור, שתיאר את המראות הקשים במסלול לאגם סילברטה: "רבותי, הלכנו היום לאגם סילברטה והייתה שם חבילת ביסלי ועוד סוגי חבילות, הרבה כוסות פלסטיק לאורך הדרך וגם טיטול על הספסל. חלק מהזבל הרמתי ושמתי בפח ליד, בבקשה מהציבור לחשוב גם על אחרים. דבר ראשון זה חילול השם, שהגויים אומרים ראו איך היהודים מתנהגים ולא מתחשבים באחרים. דבר שני זה חב לאחרינא, בגלל ששאר הציבור מפסיד מזה. היום הגולף היה סגור וגם פינת החי הייתה סגורה, הם התלוננו שהמקום נראה רק השבוע כמו מזבלה. בבקשה מהעולם, תהיו אחראים, הילד שלך השליך משהו – תרים ותשים באשפה, או שתקח איתך הביתה".