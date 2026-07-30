שני אירועי חילוץ מורכבים העסיקו אמש (יום רביעי) את מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל, שהוקפצו במקביל לנחל יגור ולנחל כזיב. ביחידה מדווחים על מצב של כוננות מוגברת בעקבות גידול ניכר במספר המטיילים בשטחי הצפון, ופונים לציבור בקריאה לנהוג באחריות ולהימנע מסיכונים מיותרים.

באירוע הראשון הגיעה למשטרה קריאת מצוקה מקבוצה של תשעה מטיילים, שביניהם אב ושלושת ילדיו, שתעו מהשביל המסומן באדום באזור היתדות שבנחל יגור. המטיילים נותרו ללא מים, ולאחר שיחת חירום ראשונית נותק הקשר הטלפוני עמם. צוותי החילוץ יצאו לשטח לאתר את הקבוצה ולהעניק לה סיוע ראשוני. מדובר באירוע שדרש תגובה מהירה ויכולת מקצועית גבוהה בתנאי שטח מאתגרים.

באירוע הנוסף התקבלה קריאה על מטיילת כבת 42 שהחליקה ונפלה באזור המעיין שבתוך הקניונית בנחל כזיב. המטיילת נפצעה באורח קשה וסבלה משינוי צורה בגפיים. למקום הוזנקו צוותי חילוץ שכללו פרמדיק של ארגון איחוד הצלה וצוות מד"א. החילוץ בוצע באמצעות מסע אלונקות מורכב בתנאי שטח קשים, שדרש מאמץ רב מצד המתנדבים וכוחות ההצלה.

ביחידת החילוץ "גליל-כרמל" מעדכנים כי עם יציאת בני הישיבות לתקופת "בין הזמנים" חלה עלייה משמעותית במספר המטיילים בשטח, וצוותי החילוץ נמצאים בדריכות ובכוננות מוגברת. ריבוי האירועים יוצר עומס כבד על המתנדבים, היוצאים שוב ושוב מעבודתהם ומבתיהם כדי להציל חיים.

ביחידה חוזרים וקוראים לציבור המטיילים ולבני הישיבות לנהוג בשיקול דעת ולהימנע מסיכונים מיותרים, ומזהירים כי סיכון שאינו הכרחי מסכן לא רק את המטיילים עצמם אלא גם את צוותי המחלצים הנכנסים לתנאי שטח מורכבים.

זיו דמטר, מפקד יחידת החילוץ "גליל-כרמל", מסר: "אנחנו נמצאים כאן עבורכם מסביב לשעון, אך אל תסמכו על המזל. תכננו את המסלול מראש, הצטיידו במים רבים ובטלפון טעון, והימנעו מסטייה מהשבילים המסומנים או מהליכה בשעות החום הקיצוני. שמרו על החיים שלכם ועל הבטיחות של המחלצים."

ביחידה מדגישים כי מי שנקלע למצוקה או איבד את דרכו לא צריך להסס או להמתין לחשיכה, אלא להתקשר מיידית למוקד 100 של משטרת ישראל ולבקש להזעיק את יחידת החילוץ.