במהלך שעות הערב פרצה שריפה נרחבת במחסן תעשייתי בהוד השרון, והלהבות התפשטו במהירות בשל אופי החומרים המאוחסנים במקום. המחסן מכיל כמויות נכבדות של קורקינטים חשמליים, טרקטורונים וכלי רכב קלים נוספים, והאש גרמה לנזק כבד. להבות גבוהות נצפו ממרחק ניכר, וכוחות כיבוי והצלה רבים הוזעקו למקום.

לזירת השריפה הגיעו למעלה מ-22 צוותי כיבוי ותיקים ממחוז מרכז, הפועלים בתנאים מורכבים. טפסר רוני קדם, מפקד מחוז מרכז בכבאות והצלה, הגיע אישית לאתר האירוע ומקיים הערכת מצב עם הפיקוד המקומי. המאמצים מתמקדים במניעת התפשטות האש למבנים הסמוכים ובמניעת קריסת המבנה התעשייתי.

גורמים בכבאות והצלה מסרו כי מדובר באירוע חריג, שכן הסוללות והחומרים הדליקים שבכלי הרכב הממונעים גורמים לפיצוצים ומקשים על פעולות הכיבוי. מדוברות כבאות והצלה מסרה: "הצוותים פועלים בנחישות לבלימת התפשטות האש ולהגנה על המבנים הסמוכים. מדובר במאבק מורכב נגד להבות עזות במיוחד".

במקביל לאירוע בהוד השרון, פרצה שריפת קוצים בשטח פתוח באזור פתח תקווה, בסמוך לכביש 483 ולתחנת דלק מקומית. צוותי כיבוי מהאזור הוזעקו למקום ופועלים לבלימת האש. העירייה הזהירה מפני עשן כבד ועומסי תנועה באזור.

גורמי החירום קוראים לציבור להתרחק מאזורי השריפות ולאפשר לכוחות הכיבוי לפעול. נכון לשעה זו, לא דווח על נפגעים באף אחד מהאירועים, אך פעולות הכיבוי צפויות להימשך שעות נוספות.