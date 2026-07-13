רבני העיר בני ברק ( צילום: שוקי לרר, י. פריד )

מהלך מקיף לשמירת הצניעות והקדושה יוצא לדרך בימים אלו בעיר התורה והחסידות בני ברק: בעקבות קריאתם המשותפת והנחרצת של מרא דאתרא ורבני העיר, נערכת העירייה ליישום הסדרי הפרדה מגדרית במדרכות הרחובות שלמה המלך ועזרא - מוקדי אולמות השמחה השוקקים בעיר.

במסגרת המהלך, שיזם ארגון 'שמירה כהלכה' בנשיאות וברוח הכוונתם של רבני העיר, יבוצעו שינויים במרחב הציבורי שסביב האולמות, כולל הצבת שילוט מכוון ומסודר, במטרה למנוע תערובת ומכשול ולשמור על כבודם של תושבי העיר ואלפי האורחים הפוקדים את האזור מדי ערב. קריאת קודש: 'ומתקנין שם תיקון גדול' קריאת הקודש של רבני העיר שליט"א, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, והגאון רבי מסעוד בן שמעון, משרטטת את החזון הרוחני שמאחורי המיזם, ומזכירה את דברי חז"ל על התיקון הגדול שהיה נהוג בבית המקדש בשמחת בית השואבה. לחזק את הקהילה בבני ברק; בנו של האדמו"ר מסקווירא נחת בארץ • תיעוד חיים רוזנבוים | 10.07.26 במכתבם המלא, מבהירים הרבנים כי בסייעתא דשמיא זכינו והתייסד בהכוונת הרבנים שליט"א ארגון 'שמירה כהלכה' שלקחו על עצמם לסייע בתיקון עניני הצניעות והקדושה בעירנו. הרבנים מציינים כי זה תקופה שהעירייה ובראשם הרב זייברט לקחו על עצמם לטפל באזור של אולמות השמחה בעיר לתקן את עניני הצניעות, הרחבת המדרכה וכו' והתיקון מורגש ב"ה, ועוד היד נטויה. ועתה ארגנו אנשי שמירה כהלכה בהכוונת הרבנים שליט"א שילוט ברור להכוונת הציבור לשמירת הפרדה בכניסה לאולמות השמחה, ובכניסה לאולם 'היכלי מלכות' כבר מהרחוב, כניסה נפרדת לגברים, וכניסה נפרדת לנשים. הרבנים מבקשים מכלל הציבור להקפיד על הוראות הנ"ל, ולהזהיר גדולים על הקטנים, והמחנכים ובעלי השפעה על הציבור יעוררו על כך את תלמידיהם ושומעי לקחם להקפיד בזה הקפדה יתירה.

בני ברק ( צילום: יעקב נחומי / פלאש 90 )

'שמחנו בתיקונו' - הקשר לבית המקדש

במכתבם, מפנים הרבנים את תשומת הלב למובא בשם הגר"א לבאר כוונת התפילה 'ושמחנו בתיקונו' - שנזכה לראות בבניין בית המקדש ולשמוח בתיקון הגדול שנעשה בשמחת בית השואבה, שנשים מלמעלה וגברים למטה.

הרבנים מדגישים כי בודאי על ידי ההנהגה שלנו בעת השמחות לשמור על הצניעות בהפרדה הנ"ל, שרק אז ניתן לומר 'שהשמחה במעונו' כמבואר בשולחן ערוך, נזכה שתשרה השמחה והשכינה בבתים הנבנים בקדושה וטהרה, ונזכה ל'שמחנו בתיקונו' בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

על החתום: הגאון הרב חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט שליט"א, והגאון הרב מסעוד בן שמעון שליט"א.

העירייה: 'נשמעים לקול גדולי התורה'

גורמים בכירים בעיריית בני ברק מדגישים כי מדובר בתוכנית סדורה שהתגבשה מזה תקופה ארוכה בתיאום עם לשכות הרבנים, כחלק ממהלך רחב לשיפור פני הרחובות עזרא ושלמה המלך - המנקזים אליהם אלפי חוגגים מדי ערב. בעירייה מציינים בסיפוק כי הרחבת המדרכות שבוצעה לאחרונה על ידי ראש העיר, חנוך זייברט, היוותה תשתית פיזית חיונית המאפשרת כעת את יישום פתרונות ההפרדה והכניסות הייעודיות בצורה מכובדת ובטיחותית.

מכתב רבני העיר ברור מאוד ומדבר בעד עצמו. הציבור בעיר, אשר אמון על ציות לגדולי ישראל ונשמע לדבריהם, יקיים את בקשתם בחפץ לב ובגאווה יהודית.

עוד מוסיפים בעירייה כי היד עוד נטויה, וכי נבחנת הרחבת פתרונות דומים לרחובות הומי אדם נוספים בעיר, בדומה להסדרים המקובלים מזה שנים בריכוזים חרדיים גדולים אחרים בארץ ובעולם בזמנים בהם הרחוב הומה אדם, השומרים על אורח חייהם של היראים לדבר ה'.

בשמאל הקיצוני לא מפספסים הזדמנות

כצפוי, היוזמה המקומית המבורכת בעיר התורה והחסידות, שנועדה כמובן עבור תושביה החרדים של בני ברק המבקשים לשמור על גדרי הצניעות, עוררה זעם בקרב גורמי שמאל קיצוניים שאינם מסוגלים להכיל את זכותם של חרדים לחיות על פי אמונתם.

חברת הכנסת נעמה לזימי מיהרה לנצל את ההזדמנות להסתה תקשורתית קבועה נגד הציבור החרדי, ופירטה בטון מבוהל ורווי פופוליזם: "הטירוף בהתגלמותו - הפרדה מגדרית במדרכות! אנחנו יודעות למה וממה הזהרנו - בדיוק מזה. הם לא רוצים הפרדה רק בבני ברק, אלא בכל ערי ישראל. הם לא רוצים יהודית ודמוקרטית אלא מדינת הלכה שמדכאת נשים. לא יקרה."

ברחוב החרדי לא מתרגשים מהניסיונות של פוליטיקאים מהשמאל לייצר כותרות על גבם של תושבי בני ברק, ומבהירים: "בני ברק היא עיר התורה והחסידות, תושביה ימשיכו לנהוג על פי דרך התורה והלכות הצניעות שרבני העיר מתווים לנו, ללא מורא ובגאון".