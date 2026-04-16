הגאב"ד זעפראני במסע חיזוק מיוחד בקהילות דרום אמריקה

לקראת סיום ימי בין הזמנים, יצא גאב"ד 'כתר תורה' הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א למסע חיזוק מיוחד בקהילות יהודי ארצות אמריקה הדרומית. המסע, שכלל ביקורים בברזיל ובפנמה, נועד לעורר ולחזק את כבוד התורה בקרב בני הקהילות המקומיות.

אל המסע התלווה יו"ר איגוד עמלי התורה הרב שלמה טוויל, אשר ליווה את הגאב"ד לאורך התחנות השונות. בכל מקום אליו הגיע הרב שליט"א, ניכרה התרגשות רבה מצד בני הקהילות, רבניהן וראשיהן.

במהלך הדרך כולה המשיך הגאב"ד שליט"א לשקוד על תלמודו מתוך התמדה מופלאה. גם בשעות המסע והטלטולים עסק בתורה בשקיעות עצומה, מראה שהותיר רושם עז על כל הסובבים אותו.

הביקור עורר הדים רבים בקרב בני הקהילות בדרום אמריקה, אשר זכו להתקרב, לשמוע ולהתבשם מאורו של הרב שליט"א. התחושה המיוחדת שאפפה את המפגשים הייתה של רוממות לקראת נעילת ימי בין הזמנים וההכנה לחזרה מלאה לספסלי בית המדרש.