לאחר ביטולו הרשמי של כנס ההנצחה הממשלתי לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, פרסם המשרד לשירותי דת קול קורא רשמי למימון הסעות המוניות לציונו הקדוש בבית העלמין סנהדריה בירושלים. המהלך מגיע על רקע החלטת היועצת המשפטית לממשלה לפסול את קיום האירוע המרכזי שתוכנן להתקיים בבנייני האומה, כאשר בג"ץ דחה השבוע את העתירות בנושא וסירב להתערב בהחלטה.

במסגרת המתווה שגובש, תממן המדינה תקציב של כשני מיליון שקלים שיחולק בין המועצות הדתיות ברחבי הארץ. התקציב מיועד לסייע לרבבות המבקשים להעתיר בתפילה על קברו של מרן בימי השנה ה-13 לפטירתו.

ההסעות יפעלו לאורך שלושה ימים רצופים, בימים ב' עד ד' בחשוון התשפ"ז (13-15 באוקטובר 2026). הנסיעות תהיינה פתוחות לכלל הציבור הרחב, ועל פי התנאים שהציב המשרד הן יינתנו ללא עלות כלל או בתשלום סמלי בלבד של עד 15 שקלים למשתתף, סכום שנועד אך ורק לשריון מקומות מראש ולהיערכות לוגיסטית.

כדי שההסעה תזכה למימון נקבע תנאי סף ברור לפיו בכל אוטובוס ייסעו לפחות שלושים משתתפים. כמו כן, נקבע מנגנון מיוחד שיאפשר גם לתושבי ערים ויישובים שאין בהם מועצה דתית להצטרף להסעות דרך מועצות סמוכות.

התקציב יועבר ישירות דרך המועצות הדתיות אשר יגישו בקשות ייעודיות במערכת מרכב"ה. כל מועצה דתית שתגיש בקשה תקינה תהיה זכאית למימון של אוטובוס אחד לפחות באופן אוטומטי, בעוד יתרת התקציב תחולק לפי ניקוד משוקלל המבוסס על מספר התושבים היהודיים ומדד צורכי הדת.

במיוחד על רקע הרגישות המשפטית והמגבלות שהובילו לביטול המעמד בבנייני האומה, בנוהל נקבעו סייגים מחמירים ביותר בנוגע לאופי הפעילות. חל איסור מוחלט על מתן חסות של גורמים פוליטיים או מפלגתיים, וכן נאסר כל תוכן של תעמולת בחירות, לרבות פרסום שמות, תמונות, ציטוטים או דברי שבח לשרים ולחברי כנסת.

הובהר כי הפרסומים יהיו אינפורמטיביים וטכניים בלבד תוך התמקדות נטו במורשתו ההלכתית והתורנית של מרן זצ"ל, וכי מועצה שתפר הנחיות אלו מסתכנת בשלילת התקציב ובדרישה להשבת הכספים. בנוסף, כלל ההסעות יחויבו בעמידה בכללי הבטיחות של משטרת ישראל ופיקוד העורף, ויידרשו לספק מענה ונגישות לנוסעים בעלי מוגבלויות.