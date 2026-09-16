בג"ץ דחה הבוקר את עתירת תנועת ש"ס נגד היועצת המשפטית לממשלה, שפסלה את קיום ימי העיון המרכזיים לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בבנייני האומה ערב הבחירות. בתום הדיון, התראיין פרקליטה של התנועה, עו"ד גיא בוסי, ולא הסתיר את אכזבתו מהתחמקות בית המשפט מדיון מעמיק ב"חוק מרן" ובסמכויות היועמ"שית.

כשנשאל מדוע ש"ס עתרה ולא משפחת מרן זצוק"ל, והאם אין בכך הפיכת האירוע לפוליטי, השיב עו"ד בוסי כי אין חולק שחובתה של התנועה להילחם על מורשתו של מרן לאחר שהורמסה.

במקביל, הפנה בוסי אצבע מאשימה חריפה כלפי הלחץ המשפטי שהופעל על דרג המדינה: "ראית את המבצע שעשתה אתמול היועמ"שית למנכ"ל המשרד לשירותי דת? מוראה נפל עליו, צריך לברר למה. הוא היה יכול להגיד שהוא מקיים את הכנס בכל מחיר, אך החליט בדרך אחרת".

בתגובה להיתלות השופטים בכך שהעתירה הפכה לתיאורטית בלבד, נלחם בוסי בטענה: "בית המשפט העליון שלנו, כשהוא רוצה - שום דבר לא תיאורטי! לגבי מחבלי הנוח'בה אמר הנשיא של הבית הזה 'דלתנו פתוחה בפניכם'. אז עזוב אותי מתיאורטי. אם השופטים היו רוצים — הכנס הזה היה מתקיים!".

יועצו של מרגי נפרד ממנו בפוסט מרגש דוד קליין | 10.09.26

בוסי סיכם את תחושת התסכול מהתנהלות ההרכב: "התכוננו והכנו טיעונים רציניים, אבל השופטים לא נתנו לנו בכלל להיכנס לשאלות העצמיות. כל מה שעניינו אותם זו השאלה הטכנית. הלקוח מאוכזב מאוד, ומה לנו כי נלין - נקווה שבעזרת השם בקרוב מאוד יהיו גם שופטים חרדים בבית המשפט העליון, ואם אפשר יוצאי יהדות ספרד".