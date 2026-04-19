הלם כבד בקהילה החרדית באשדוד ובחצר חסידות גור, עם היוודע דבר פטירתו הטראגית של צעיר חרדי כבן 25, תושב העיר, שנהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 57.

התאונה הקטלנית התרחשה סמוך למחלף ניצני עוז. מסיבה שטרם התבררה, הרכב הפרטי בו נהג הצעיר התנגש בעוצמה במשאית. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות, הרכב הפרטי נמחץ כליל והנהג נלכד בתוכו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב-מערכתית קשה ביותר.

כוחות מד"א ומתנדבי 'הצלה' שהוזעקו לזירה המזעזעת החלו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות תוך כדי שלוחמי האש פועלים במאמץ רב לחלצו מהרכב המרוסק. למרבה הכאב והצער, לאחר דקות ארוכות של מאבק על חייו, נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו בזירה.

אליהו כהן וגד חדד, חובשי מד”א הצלה שרון שטיפלו בזירה, שחזרו בלב שבור: “המראות היו קשים מאוד. מצאנו את הנהג לכוד בתוך ערימת גרוטאות הברזל כשהוא ללא דופק ונשימה. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות יחד עם צוותי מד”א, אך פציעתו הייתה אנושה ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו”.

המנוח ז"ל, המשתייך לקהילת חסידי גור באשדוד, נחשב לצעיר מבטיח וירא שמיים, שכל עתידו היה לפניו. הידיעה על פטירתו הפתאומית בשיא חייו הכתה בתדהמה את חבריו לספסל הלימודים ואת בני הקהילה, המתקשים לעכל את האסון הכבד שפקד את המשפחה בצהרי היום.

בוחני התנועה של משטרת ישראל הגיעו לזירה ופתחו בחקירה מאומצת לבירור נסיבות התאונה הקשה. נהגת המשאית, כבת 30, נפצעה באורח קל ופונתה לבית החולים.

בשעה זו נערכים בקהילה לסידורי הלוויה, כששמו של הצעיר טרם הותר לפרסום רשמי.