סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילונים

בסוף השבוע האחרון הגיעו לעיר צפת מאות משפחות של חסידים המזוהים עם חסידות סאטמר והעדה החרדית, לטובת נופש המוני. החסידים שכרו באופן מוסדר את מבני הציבור המשמשים בשגרה כמוסדות חינוך בעיר לטובת קיום הנופש.

אלא שחשיפת פרטי האירוח מעוררת סערה קשה: החסידים שכרו מבנה שלגביו קיימות טענות כי מדובר במבנה לא חוקי שאינו מאושר לשהייה - דבר שהצית את זעמם של תושבי השכונה הדרומית.

האירוח ההמוני בתוך מוסדות החינוך יצר שורה של מטרדים סביבתיים קשים ביותר עבור השכנים. מאחר ומבני בתי הספר אינם ערוכים לאירוח בשבת, הובאו למקום מבעוד מועד גנרטורים תעשייתיים לצורך הפעלת החשמל, דבר שגרם למטרדי רעש קשים ביותר. עם צאת השבת, התבררו גם ממדי העומס התברואתי כאשר באזור המוסדות הושארו הררי אשפה חריגים ביותר שגדשו את הרחובות.

הפעילה החברתית נטלי פיטוסי, שהתראיינה בנושא אצל ברדיו צפון, טענה כי המבנים הציבוריים שבהם שוכנו המשפחות רחוקים מלהיות תקניים לשהייה ואירוח: "מאות משפחות התארחו בתוך מסגרות חינוכיות של סמינר לבנות חרדיות. המקום פעל על גנרטורים, משמע שאין שם טופס ארבע. בזמנו מת שם אחד הפועלים שנפל. אפשר לראות לפי התמונות שהמקום לא תקני".

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פיטוסי הביעה זעם חריף על השימוש במשאבי הציבור ללא פיקוח או שקיפות: "מעבר לזה שהמקום לא תקני ומישהו עושה שימוש במבנים הציבוריים בצפת כאילו זה היה עסק פרטי שלו, אותי מאוד מעניין לאן הכסף הלך. אנשים משלמים פה ארנונה ומיסים, זה לא כל כך זול. בחינם זה לא היה. הגיע קייטרינג, היו שם מלצרים וערבים שפעלו כגוי של שבת. פח הזבל הפך למכולה שעלתה על גדותיה. הביקורת שלנו היא ממש לא נגד חרדים, אנחנו פשוט חשים שקבעו לנו עובדות בשטח בצורה כוחנית".