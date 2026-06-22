בסיעות החרדיות הבהירו ביממה האחרונה לבכירי הקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת של השר שלמה קרעי לעבור כל עוד החוקים החשובים לציבור החרדי לא יאושרו במליאת הכנסת.

ראשי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, מתוסכלים בשבוע האחרון מהתנהלות הקואליציה לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע כי לא הצליח להשיג רוב לחוק המעונות ובמקביל לא נרשמה התקדמות בחקיקת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים שמקדם דרעי, למרות ההבטחות של ראש הממשלה ולאחר קדנציה של כישלונות בחקיקה שתסדיר את מעמד לומדי התורה.

בשל כך, הודיעו בסיעות החרדיות ליו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כ"ץ, כי בכוונתם למנוע כל חקיקה של הקואליציה עד להעברת החוקים החשובים של הציבור החרדי.

ל'בבלי' נודע כי בש"ס הבהירו לקואליציה: "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

במקביל, ח"כ משה גפני הבהיר לקואליציה: "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית, איזו שותפות זו?", התבטא בכיר בסיעות החרדיות: "לא נאפשר לאף חוק לעבור, כולל חוק התקשורת שחשוב לקואליציה, נצביע נגד".

לדברי הבכיר: "הציבור החרדי מסתכל עלינו, אנחנו צריכים לבוא עם תשובות, בינתיים רה"מ נתניהו לא מאפשר לנו להביא אפילו הישג סמלי לציבור החרדי, עד כאן".

בתוך כך, ב'אגודת ישראל' הדגישו גם הבוקר כי בכוונתם להצביע נגד החוק גם אם החוקים של הסיעות החרדיות יעברו בשל התנגדות לתוכן חוק התקשורת.