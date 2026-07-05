המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

בערב שבת קודש (פרשת בלק), נערך מעמד תפילה נורא הוד 'מפי עוללים' ע"י מאות ילדי ת"ת "אהל תורה" בהשתתפות עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נשיא התלמוד תורה.

ת"ת "אהל תורה" נוסד לפני למעלה מארבעים שנה לזכר ישיבתו של הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד בלב שכונת רמת אלחנן אשר הוקמה על שמו ולזכרו. בשנים האחרונות עם פריחתו של הת"ת באיכות ובכמות, בניצוחו של המנהל המסור הר"ר ישראל וואלף, יוזמת הנהלת הת"ת מדי שנה מבצעי חיזוק לקראת יום היארצייט של רבי אלחנן זיע"א. גם השנה מיד לאחר חג השבועות החל מבצע חיזוק מרתק ורחב היקף, בו התחזקו תלמידי הת"ת בשמירת הלשון, בהתמדה בלימוד, בכיבוד אב ואם, ובשמירת הזמנים. בן גביר שוב נתפס מקדם עסק פרטי ברשת: והפעם - סלון פאות יוקרתי דוד קליין | 12:47 עם הגעת המבצע לשלב הסיום, ביום י"א תמוז, בו מציין עולם התורה 85 שנים לעלותו על המוקד של הגאון רבי אלחנן הי"ד, התקיים כאמור מעמד תפילת ילדי הת"ת "מפי עוללים", בהיכל בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן.

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

דברי פתיחה נלהבים נשא מגיד המישרים הרה"ג רבי שלמה מילר, שבדבריו האריך על גדלותו של רבי אלחנן, ועל היותו ממעתיקי השמועה ממרן החפץ חיים ולמעלה בקודש, ובמעלת ילדי הת"ת הנושא את שמו, אשר התחזקו במשנתו ובדרכיו.

את המשא המרכזי נשא עמוד ההוראה אשר הרחיב בגודל מעלת תפילתם הטהורה של ילדי תשב"ר, להלן תמלול מדבריו הנרגשים של הגר"י:

"לילדים החמודים שלנו, עם ישראל עכשיו נמצא במצב שצריכים רחמים מרובים, לא יודעים בדיוק מה הולך פה ומה יהיה פה, דבר אחד כן ברור לכולנו, שצריכים רחמים מרובים.

לאחר מכן סיפר הרב זילברשטיין לילדי החמד סיפור נפלא: "יש מקום שנמצאים שם הורים שלא זכו לזרע של קיימא, הלכו מרופא לרופא וכולם התייאשו, בלית ברירה אימצו ילד בביתם וטיפחו אותו והעניקו לו חום ואהבה, ותורה ויר"ש. ויהי היום, הילד המאומץ הלך לתלמוד תורה למסיבת סידור, בו הוא מקבל לראשונה סידור תפילה ממנהל הת"ת. ואותו ילד קיבל את הסידור, ופרץ בבכי נרגש, כששאלוהו מדוע בוכה, אמר שהוא רוצה גם אח, לכולם יש אחים שלומדים ומתפללים ועושים מצוות יחד, ולי אין...,

"והנה עברו תשעה חודשים, ונולד לו אח, בדרך הטבע לא היה שום סיכוי, והרופאים אמרו אין לנו מושג כיצד זה התרחש, אך התשובה היא פשוטה, כי הילד אין בו עבירות, והוא בכה להקב"ה שרוצה אח, כנראה שהבכי של הילד בקע שחקים, והחליט הקב"ה לתת לו אח, והשמחה הייתה עצומה.

"רואים מכאן שמה שגדולי ישראל לא יכלו לעשות, עשה הילד הזה בתפילתו האדירה והנוראית. ילד יהודי שבוכה על דברים טובים, הוא שובר את כל המחיצות.

"אתם נמצאים במקום מאד קדוש, יש לכם הורים קדושים, וצוות מאד מאד חשוב, המקום הזה נקרא ע"ש רבי אלחנן זצ"ל, ידע כל ילד, כשהוא בוכה ומתפלל להקב"ה, זה בוקע שחקים, אין מי שיעמוד נגד זה.

"הקב"ה כעת נמצא פה, במקום הקדוש הזה אין מחלוקת, כל אחד אוהב את השני ורוצה שלשני יהיה טוב, פה נמצאת השכינה. אם אתם הילדים מבקשים מהקב"ה, אנחנו רוצים משיח, אנחנו רוצים לראות שיתגדל כבוד השכינה, אם תבקשו את זה בטהרת הלב, יש לזה כח אדיר".

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

בסיום דבריו בירך הגר"י זילברשטיין את מאות ילדי הת"ת: "יתן הקב"ה ונזכה לראותכם גדולי ישראל, ברוכים אתם לה' עושה שמים וארץ. אתם יכולים להביא את המשיח, ונאמר אמן".

את צאתו של הגר"י מהיכל ביהכ"נ, ליוו מאות ילדי הת"ת וצוות המלמדים בשירה נרגשת לכבודה של תורה, מרן נעצר באופן נדיר בדלת הכניסה, ומחא כפיים אל תלמידיו אהוביו.

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

לאחר מכן עבר לפני התיבה חתנא דבי נשיאה, הגאון רבי דב מאיר טננבוים מראשי ישיבת 'קרית מלך', ויחד נאמרו הפרקים הנהוגים ביארצייט, כאשר בסיום אמירת התהלים נאמר 'מי שבירך' לשמות אשר נמסרו מבעוד מועד לתפילתם הזכה של ילדי הת"ת. ובסיום המעמד, קיבלו הילדים שי ספר תהלים אישי כמזכרת על השתתפותם במעמד המסוגל לישועת הכלל.

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )

המעמד אצל הגר"י זילברשטיין ( צילום: מנדי רוט )