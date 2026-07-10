בבלי
המאבק נגד הגיוס

המשטרה הצבאית דפקה בדלת? תקבלו מכונת קפה: היוזמה החדשה לעריקים

על רקע החשש ממעצר בחורי ישיבות, בארגון ״צבע שחור״ יוצאים ביוזמה חריגה: המשטרה הצבאית דפקה בדלת ביתכם בניסיון לעצור אתכם? תקבלו מכונת קפה בשווי כאלף שקלים • בארגון מסבירים: המטרה היא להפוך את ניסיונות ההפחדה לחיזוק המאבק נגד המעצרים (חרדים)

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

בארגון ״צבע שחור״ פרסמו על יוזמה חריגה במסגרת המאבק נגד מעצרי בני הישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית: בחור ישיבה או אברך שיאומת כי הגיעה לביתו בניסיון לעצור אותו, יקבל מכונת קפה בשווי של כאלף שקלים.

לפי הארגון, המטרה היא להפוך את ניסיונות המעצר והחשש מהגעת המשטרה הצבאית לבתי העריקים מאמצעי שנועד, לטענתם, ״לזרוע פחד ובהלה״, למהלך שיחזק את ההתנגדות לגיוס.

היוזמה מגיעה לאחר קמפיין התרמה בן שלושה ימים שערך הארגון, ובמהלכו הצליח לגייס למעלה משלושה מיליון שקלים להמשך פעילותו.

"המעצרים רק מרימים את הראש של כולם"

בשיחה מיוחדת עם 'בבלי' התייחס הרב אריה מושקוביץ, מבכירי ארגון ״״, לקמפיין ההתרמה שהסתיים לאחר שלושה ימים עם למעלה משלושה מיליון שקלים. ״ראינו הצלחה אדירה. מספר תורמים שאי אפשר להעלות על הדעת״, אמר. ״כל עם ישראל תרם את חלקו, ועכשיו אנחנו רואים הצטרפות אדירה גם מעבר לים ומיישובים רחוקים. החלומות שלנו אדירים, ובעזרת השם נגיע רחוק״.

על היוזמה לחלוקת מכונות הקפה אמר: ״מי שדפקו בדלת אצלו יקבל מכונת קפה, זה אמיתי לגמרי. אבל מי שינסה לצחוק עלינו? זה לא עובד עלינו. עם ישראל חזק מזה״.

מושקוביץ התייחס גם לירידה בניסיונות המעצרים ואמר: ״אני חושב שהמשטרה נרגעה. היא הבינה שזה לא התפקיד שלה, שהיא לא יכולה לנהל את עם ישראל. גם המשטרה הצבאית כבר לא דופקת בבתים כפי שחשבו״.

לדבריו, פעילות האכיפה הביאה דווקא לתוצאה הפוכה: ״אנחנו רואים שהמעצרים רק מרימים את הראש של כולם. התוצאה בשטח ברורה: ירידה אדירה במסלולי הגיוס. כולם מבינים היום שהדבר הכי גרוע לחרדי הוא להצטרף למסלולים האלו. אנחנו לא נשברים, אנחנו מתחזקים״.

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