בבלי
בערב תשעה באב

קבלת פנים חגיגית: הבחור אלחנן מזרחי ישתחרר היום מהכלא הצבאי

בישיבת תפארת יונתן יהושע בירושלים נערכים לשחרורו של הבחור אלחנן מזרחי מהכלא הצבאי | תלמידי הישיבה צפויים להגיע עם ראש הישיבה לשערי הכלא, ומשם ייצא ברכב שרד יוקרתי לקבלת פנים חגיגית בישיבה | ראש הישיבה לבבלי: “עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי שישתחרר לפני תשעה באב, וברוך השם הצלחנו" (חרדים)

היכל ישיבת תפארת יונתן יהושע (צילום: באדיבות הישיבה)

בשורה משמחת בעולם הישיבות: הבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת תפארת יהושע, צפוי להשתחרר היום (רביעי) בשעה 08:00 בבוקר מהכלא הצבאי, לאחר עשרה ימי מאסר.

בישיבה נערכים לקראת השחרור במעמד מיוחד; תלמידי הישיבה צפויים לקום בהשכמה ולהגיע יחד עם ראש הישיבה, רבי ישראל מאיר זביחי, אל שערי הכלא. במקום צפויה להיערך תפילת שחרית, ולאחר מכן ייסע מזרחי ברכב שרד אל הישיבה, שם תתקיים עבורו קבלת פנים וארוחת בוקר חגיגית לצד דברי חיזוק.

בשיחה עם 'בבלי' מספר ראש הישיבה הגרי”מ זביחי על המאמצים שקדמו לשחרור: “עשינו הרבה מאוד מאמצים כדי לשחרר אותו לפני תשעה באב, וזה לא היה פשוט בכלל. מבחינתם הוא היה אמור להשלים את כל עשרת ימי המאסר ולהשתחרר רק בתשעה באב עצמו. בסייעתא דשמיא, אחרי הרבה מאוד מאמצים, גם כספיים וגם של גורמים רבים שפעלו בנושא, הצלחנו להוציא אותו לפני תשעה באב. ברוך השם”.

לדבריו, עצם העובדה שהשחרור נקבע לערב תשעה באב מעניקה לו משמעות מיוחדת, ובישיבה רואים בכך בשורה משמחת לאחר הימים המורכבים שעברו מאז מעצרו.

עריקכלא צבאיתשעה באב

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