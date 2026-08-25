מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגע במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' שבירושלים בנושא מעצרי תלמידי הישיבות, וגילה על סבל רוחני שעבר אחד מבני הישיבות שנכלאו בכלא צבאי.

"האסירים, בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם", כך פתח הראש"ל את דבריו. לדבריו, אחד האסירים סיפר לו שכאשר לקחו אותו לבית המעצר, הטלוויזיה הייתה פועלת ללא הפסקה. "הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים - אין עם מי לדבר, ראש בקיר - אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה אתם מראים טלוויזיה, כל מיני פריצות, כל מיני דברים. לא שמעו בקולו, כאילו כופים אותו", תיאר הראש"ל שליט"א את הסבל הרוחני שעבר הבחור.

דבריו של הראש"ל נאמרו על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. בין המקרים שהתפרסמו: הבחור ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית. כמו כן נעצר בסוף השבוע הבחור משה שטיינר, תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר.

בעקבות המעצרים יצאו אנשי הפלג הקיצוני של הפלג הירושלמי למחאות ולחסימות כבישים באזור המרכז.

יצוין כי בכנס הבחירות של תנועת ש"ס בסוף השבוע שעבר הכריז הראש"ל כי לאחר הבחירות יפעלו הנציגים להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

"אחרי הבחירות יהיו לנו מאבקים", "יהיה קשה מאוד, כל העניין של גיוס בני הישיבות, זה בנפשם של כולם, מרן האבא מסר את נפשו בשביל בני הישיבות, רבי אריה שמע את מרן בוכה על תלמידי הישיבות".

לדבריו, "אחרי הבחירות נצטרך לבוא ולתקן את העניין הזה, איך נתקן אם לא יהיה לנו כוח? חייב שיהיה לנו כוח".

הראשון לציון הדגיש: "אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, כך צריך להיות, זה בראש ובראשונה. אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את כל עם ישראל ובהם גם את החיילים".