בבלי
ערב יום כיפור

"אין תוקף לברכה שלי" המעמד המרטיט אצל הגר"מ שטרנבוך

מאות נערים מתחזקים התייצבו במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך בערב יום הכיפורים • כל אחד קיבל על עצמו קבלה אישית והגר"מ בירך • הברכה שלי שווה רק לפי גודל ההתחזקות שלכם בפועל

המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א
המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מעמד מרטיט של קבלת עול מלכות שמים התקיים בערב יום הכיפורים במעונו של , ראש בית הדין של העדה החרדית. מאות נערים שהתקרבו לאור התורה והמצוות התייצבו לפני הפוסק, כשכל אחד מהם נוטל על עצמו קבלה אישית לשנה החדשה.

הנערים עמדו בחרדת קודש כשהגר"מ שטרנבוך פתח את המעמד באמירת פסוקי הייחוד בקול רועד ובבכי נסער. המחזה המרגש לא הותיר עין יבשה בחדר, והנערים הצמאים להתחזקות עמדו נרעשים מול הפוסק.

לאחר מכן נשא הגר"מ דברי התעוררות, והפתיע את הנוכחים באמירה חדה: "אל תחשבו שברכה היא קסם. הברכה שלי אין לה שום תוקף וכוחה שווה אך ורק לפי גודל ההתחזקות שלכם בפועל לחיי תורה ומצוות! זהו כל התוקף וזהו כל הסוד של הברכה!" דבריו נכנסו ישר אל הלבבות.

שיא המעמד הגיע כאשר הנערים החלו לעבור בסדר מופתי לפני הרב. נער אחר נער ניגש אל הפוסק ופרט בקול רועד את הקבלה האישית שנטל על עצמו: אחד קיבל על עצמו שמירת שבת כהלכתה, אחר קיבל עול תפילין מדי יום, ושלישי קיבל על עצמו להקפיד על תפילת שחרית במניין. הגר"מ האזין בקורת רוח לכל נער ונער, סמך את ידיו והאציל ברכות חמות להצלחה בסייעתא דשמיא.

הנערים יצאו ממעון הפוסק כשפניהם קורנות, מוכנים ומזומנים לקבלת יום הכיפורים הקדוש מתוך התעלות וקבלה איתנה לעתיד.

המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)
המעמד במעונו של מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א (צילום: באדיבות המצלם)
הרב משה שטרנבוךיום כיפורחוזרים בתשובהקבלת עול מלכות שמים

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