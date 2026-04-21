גאון המחשבה בהשקפה ברורה: "יום העצמאות? התעטשות לציונים"

בשעות אלו, כאשר מדינת ישראל נכנסת לחגיגות יום העצמאות, עולה מחדש הפולמוס הישן על משמעותו ההלכתית והרוחנית של היום. בעוד שחלקים מהציבור הדתי רואים ביום זה הזדמנות להודות לה' על הקמת המדינה, הרי שבעולם החרדי השקפה זו נתקלת בהתנגדות עזה.

אחד מגדולי המשפיעים בעולם התורה האמריקאי, גאון המחשבה הרב אביגדור מילר זצ"ל, השאיר אחריו משנה מפורטת בנושא זה. בשאלות ותשובות שנשאל על ידי תלמידיו, הבהיר הרב מילר את עמדתו החד-משמעית: "אסור לך לחגוג את יום העצמאות", וזאת מסיבות עקרוניות שעניינן בהבחנה היסודית בין יהדות לציונות.

"היהדות והציונות אינן זהות"

בתשובה מפורטת לשאלה על היחסים בין היהדות לציונות, הבהיר הרב מילר: "היהדות והציונות אינן זהות. דוברי השקר האלה מנסים לערב אותנו בעניינם, אז הם מנסים לומר שכל מדינות ערב וכל שאר המדינות המתנגדות לישראל הן אויבות היהודים. זה שקר!"

לדבריו, העובדה שמדינות ערב מתנגדות למדינת ישראל נובעת מתועלתיות פוליטית בלבד, ואין לה קשר לעם היהודי כשלעצמו. "אל לנו להרשות לעצמנו להיגרר למערבולת זו של שנאה פוליטית, כפי שהציונים היו רוצים", הדגיש. "הם רוצים שכולנו נהיה מחויבים לפרויקט שלהם, ואז כולנו צריכים להיות באותה סירה, שחס ושלום כולנו נשקע יחד. אין שום סיבה לכך! אנחנו ישות נפרדת! אנחנו יהודים, לא ישראלים".

"גולדה מאיר היא אתאיסטית"

הרב מילר לא הסתפק בהבחנה תיאורטית, אלא הביא דוגמאות קונקרטיות. הוא ציטט מספר זיכרונות שכתבה גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל לשעבר, בו היא מתארת כיצד סירבה להינשא על ידי רב. "היא הכריזה שהיא לא רוצה להיות נשואה על ידי רב, כי היא סוציאליסטית, ולכן היא סירבה לקיים טקס דתי", מסר הרב מילר.

רק לאחר לחץ כבד מצד אמה, שאמרה לה: "תראי, רק בגלל חמש-עשרה דקות מתחת לחופה שאת לא רוצה לעשות, את מוכנה להרוס את שמי במילווקי?", הסכימה גולדה מאיר להינשא על ידי רב. "האם זהו מנהיג שלנו?! לעולם לא! לעולם לא!", קבע הרב מילר בחריפות.

"הם שונאים את התורה"

הרב מילר המשיך והבהיר: "הם האויבים שלנו, האנשים האלה. הם שונאים את היהדות! זה לא שהם פשוט אדישים לתורה. לא, הם שונאים את התורה!" כדוגמה נוספת, הוא תיאר כיצד כאשר סאדאת, נשיא מצרים לשעבר, הגיע לאמריקה, הוגשה לו ארוחה כשרה למוסלמים, אך כשהגיעו חברי הכנסת הישראלית, "הם הגישו שרימפס".

מכאן הסיק הרב מילר: "אז אתה רואה שהאנשים האלה לא מייצגים אותנו. אז הקשר שלנו עם האנשים האלה הוא אותו קשר כמו עם הנוצרים". הוא הדגיש כי המושג "אחיך" בתורה מתייחס רק למי ש"יש לו את אותה מחויבות למצוות כמוך".

"התעטשות לאתאיסטים"

כאשר נשאל הרב מילר ישירות: "איך אחגוג את יום העצמאות?", השיב בתשובה חד-משמעית: "התשובה היא כי אסור לך לעשות כן. ואני אגיד לך למה. יום זה אינו יום שיוסד על ידי חכמי התורה. זה הומצא על ידי קבוצת אתאיסטים שנקראת 'כנסת'".

הרב מילר הבהיר: "עכשיו בכנסת יש גם כמה אנשים הגונים למדי, אבל הרוב הם אתאיסטים. כאשר אתאיסטים נפגשים יחד ומחוקקים חוק שבזה היום צריך העם היהודי לחגוג, אנו מכבדים אותם עם התעטשות... אנו פשוט מתעלמים מהם לחלוטין".

"רק שומרי החוקים יכולים לחוקק"

בהמשך דבריו, קבע הרב מילר עיקרון יסודי: "היחידים שיכולים לחוקק חוקים עבור העם היהודי, הם אלו ששומרים על החוקים של העם היהודי. אנשים שלא אוכלים כשר, ולא מאמינים בתורה אין להם זכות להגיד לנו מה לעשות. לכן אנו חוגגים את יום זה על-ידי התעלמות לגמרי!"

עם זאת, הרב מילר הדגיש: "עכשיו, אנו מתפללים תמיד עבור אחינו היהודים באשר הם. אם הם בבואנוס איירס או בפולין או בארץ ישראל, אנו מתפללים עבור אחינו היהודים. אבל כשמדובר על לחוקק חוקים, אנחנו לא מקשיבים בכלל לאתיאיסטים! וכך אנו מתעלמים ההיום לחלוטין. זה חסר משמעות".