לקראת צום תשעה באב שייכנס הערב (רביעי), מפרסם 'בבלי' את זמני כניסת ויציאת הצום בערים הגדולות ברחבי הארץ, לצד הנחיות הלכתיות חשובות ליום האבל היהודי.

זמני כניסת הצום בערים הגדולות

הצום ייכנס הערב בשעות הבאות:

ירושלים: 19:47

תל אביב: 19:45

חיפה: 19:48

באר שבע: 19:46

פתח תקווה: 19:44

מודיעין עילית: 19:46

נתניה: 19:46

אשדוד: 19:45

אשקלון: 19:45

צפת: 19:49

טבריה: 19:46

אילת: 19:39

קריית שמונה: 19:44

זמני יציאת הצום

הצום יצא מחר (חמישי) בערב בשעות הבאות:

ירושלים: 20:12

תל אביב: 20:14

חיפה: 20:15

באר שבע: 20:12

פתח תקווה: 20:14

מודיעין עילית: 20:13

נתניה: 20:15

אשדוד: 20:14

אשקלון: 20:14

צפת: 20:14

טבריה: 20:13

אילת: 20:08

קריית שמונה: 20:14

בסעודה המפסקת יש לאכול בדרך אבלות - תבשיל אחד בלבד ללא בשר, עוף, דגים או יין. המנהג כולל פת עם מלח וביצה קשה. הישיבה בסעודה המפסקת היא על הקרקע, בחיץ של בגד או כר, וללא זימון בשלושה.

בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי השלימה את היערכותה לקראת רבבות המתפללים והמבקרים הצפויים להגיע לכותל המערבי במהלך צום תשעה באב. החל מהערב ועד לשעות הלילה המאוחרות, צפויים להגיע לכותל רבבות מכל רחבי הארץ לקריאת מגילת איכה, אמירת קינות ותפילות.