כאשר המטוס החל לצלול, כמעט כל הנוסעים קפאו במקומם. הגוף משתתק, המוח מסרב לקלוט את המתרחש, ואפילו טייס מנוסה שעמד בפתח תא הטייס נותר משותק מפחד.

ואז נוסע אחד, יניב חיון, קם ממושבו ורץ פנימה.

כולנו התפעלנו מהגבורה. אך השאלה האמיתית אינה רק מה הוא עשה – אלא מהיכן הגיע הכוח לקום דווקא ברגע שבו כולם קפאו. והאם הכוח הזה קיים גם בתוכנו.

בפרשת בראשית נשאלת אחת השאלות המטלטלות ביותר בתורה: "השומר אחי אנכי?" כמה פרשיות לאחר מכן יוסף יאמר את ההפך: "את אחי אנכי מבקש".

ומשם הדרך מובילה אל משה רבינו, שמביט כה וכה ורואה כי "אין איש". אבל הרי היו שם אנשים. היו עדים, היו מלשינים, ופרעה שמע על המעשה כבר למחרת. אז מה פירוש "וירא כי אין איש"?

בשיעור לפרשת בראשית, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון מחבר בין הפסוקים הללו לבין הדרמה שהתרחשה בשמים, ושואל מה הם מלמדים על האחריות, האומץ והשליחות של כל אחד ואחד מאיתנו.

רובנו לא נעמוד בניסיון בגובה 34 אלף רגל. הניסיון שלנו יגיע בבית, בזוגיות, במשפחה, בקהילה ובשליחות שלנו. ושם הפיתוי הוא תמיד אותו פיתוי: לשבת, לשתוק, לחכות שמישהו אחר יקום.

וכשיגיע הרגע שלנו – נישאר במושב, או נקום?