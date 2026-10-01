טיסת פליי דובאי נוחתת בישראל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) ריאיונות לרשתות החדשות האמריקאיות CNN ו"פוקס ניוז", ובהם חשף פרטים נוספים על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. לדבריו, הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר, שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני במהלך הטיסה ונאבק כעת על חייו, והנוסעים הישראלים שסייעו לנטרל את המפגע – "הצליחו למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר".

"כך נראה שמה שעמד לקרות, ככל שהדבר נוגע למניע הספציפי", אמר ראש הממשלה בריאיון ל-CNN. הוא הוסיף: "מה שמבדיל את האירוע הזה מהמתקפות הטרגיות האחרות הוא שהפעם הטובים ניצחו". נתניהו מסר כי שוחח אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מעשה הגבורה שהציל את הנוסעים מאסון. "אפשר לדמיין איזו השפעה הייתה יכולה להיות לכך על התעופה העולמית", אמר. ראש הממשלה הבהיר כי לישראל לא הייתה התרעה או אינדיקציה מודיעינית ספציפית על האירוע, וכי החקירה נמשכת. "נדע בקרוב מאוד אם לאיראן היה קשר לזה, אבל אני לא יכול לומר זאת לפני סיום החקירה", אמר. "נגיע לשורש של התוקף הזה – אם היו לו שותפים ואם איראן עמדה מאחוריו. אני חושב שנגלה זאת בקרוב מאוד. מוקדם מדי לומר". מי עומד מאחורי ניסיון חטיפת המטוס? ישראל גראדווהל | 30.09.26 נתניהו ציין כי המפגע נחקר כעת בסעודיה, וישראל תעקוב אחר החקירה ו"ייתכן שגם תשתתף בה". בישראל הוגדר האירוע באופן רשמי כפיגוע טרור, והמוסד והשב"כ חוקרים את הטייס העומאני.

נתניהו בנתב"ג עם יניב חיון

בריאיון ל"פוקס ניוז" אמר נתניהו כי בין הנוסעים היו גם 30 ילדים, וכי בשניות שהמטוס צלל כלפי מטה – הנוסעים חשבו שלא ישרדו. הוא תיאר כיצד הם התפללו כי חשבו שהם עוזבים את העולם הזה.

נתניהו שיבח את יניב חיון שנכנס לתא הטייס, ואמר כי פעל ב"גבורה מדהימה". הוא סיפר: "שאלתי אותו: 'איך עשית את זה?', והוא אמר: 'פשוט הייתי חייב לעשות את זה'. המשפחה שלו הייתה שם, 174 נוסעים, רובם ישראלים, היו שם. הוא היה חייב להציל אותם".

נתניהו סיכם את הריאיונות ואמר: "אם בפעם הבאה המטוס שלכם נחטף, תוודאו שיושב לידכם ישראלי".

נתניהו שוחח אתמול עם נשיא איחוד האמירויות בן זאיד, שהתקשר אליו לאחר התקרית, התעניין בשלומם של הנוסעים ושאל כיצד ניתן לסייע. לדברי נתניהו, הם שוחחו על אבטחת הטיסות וסיכמו כי "נעשה סדר בכל נושא האבטחה". נתניהו אמר כי בן זאיד הסכים שישראל תצטרף לחקירת האירוע.

הטייס ההודי שנדקר

במקביל, שגרירות הודו בסעודיה עדכנה כי מצבו של הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר, שנדקר בתא הטייס, מוגדר יציב. הטייס מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, והנציגות הדיפלומטית נמצאת בקשר רציף עם משפחתו ועם הגורמים הרפואיים. נתניהו צייץ בחשבונו ברשת X: "אני מצדיע לטייס ההודי, קפטן סמיט מצ'אר, על אומץ ליבו היוצא דופן. למרות שנדקר ונפצע באורח קשה, הוא נאבק בתוקף, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להכניע את התוקף – ובכך מנע אסון אווירי כבד".

במערכת הביטחון הישראלית מתייחסים בחומרה יתרה למקרה ומגדירים אותו ככשל אבטחתי חמור שדורש הפקת לקחים מהירה ונרחבת. גורם ביטחוני בכיר אמר כי מדובר במחדל מודיעיני ואבטחתי מהדרגה הראשונה, שהיה עלול להסתיים באסון הומניטרי ותעופתי כבד. מתחקיר ראשוני של שירות הביטחון הכללי עולה כי לא היו כל התרעות מוקדמות לביצוע הפיגוע, והמחדל המרכזי טמון בעצם העובדה שטייס פעיל בחברה הטסה לישראל התברר כמחבל.