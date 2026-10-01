הנשיא יצחק הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

הנשיא יצחק הרצוג קיים שיחות עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה יוצאת דופן במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל.

במהלך האירוע, לאחר שאחד הטייסים תקף את הטייס השני והמטוס החל לאבד גובה, פעלו הישראלים במהירות. הטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, נלחם במתקיף ופתח את דלת תא הטייס. טלי מנס הבחינה באירוע החריג והתריעה, ואז יניב חיון, צביקה מנס ואסף רג'ואן זינקו לסייע, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף תוך סיכון ממשי לחייהם. חיון ייצב את הגה המטוס, ולאחר נטרול התוקף, ד"ר שותא מוסאייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום בסעודיה. פעולתם המהירה של הנוסעים והצוות מנעה אסון כבד. בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא להביע את הערכתו העמוקה על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" ולהמליץ על הענקת האות לארבעתם.

תיעוד משיחתו של הנשיא עם יניב חיון - צילום: באדיבות משפחת חיון תיעוד משיחתו של הנשיא עם יניב חיון | צילום: צילום: באדיבות משפחת חיון 10 10 0:00 / 0:45

הנשיא אמר להם: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל.

"בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות. בנוסף, תודתי והערכתי העמוקה, בשם מדינת ישראל, לטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שבנחישותו ופעולותיו איפשר את הנטרול והציל חיים רבים".

ד"ר שותא מוסאייב שיתף את הנשיא ברגעי האירוע: "זה היה מקרה מאוד קשה, ובאמת ניצלנו. זו לא הייתה רק גבורה שלי, כל מי שהיה שם והתקרב לאזור תא הטייס היה חלק מזה. כולנו היינו גיבורים. כל הנוסעים היו גיבורים. תמכנו אחד בשני במטוס וגם כשהגענו לסעודיה, וטיפלנו אחד בשני כמו שצריך. זה מראה את החוזק שלנו כעם".

בשיחתו עם צביקה מנס ביקש הנשיא להודות גם לטלי אשתו. מנס הודה בהתרגשות ובחום רב.

יניב חיון הודה לנשיא ואמר: "כולם התרגשו מאוד וקיבלו את פני בהתרגשות גדולה. אני שמח שאנחנו פה, שמח שהכול מאחורינו, ומודה מאוד על השיחה ועל החיבוק. זה ממש מרגש".

אסף רג'ואן סיפר בשיחתו עם הנשיא: "זה היה אירוע יוצא דופן. הרגשנו חסרי אונים, תלויים באוויר, ולא ידעתי למי לפנות. אבל הכול היה מאינסטינקט, לשרוד, להציל את המשפחה, את האנשים ואת הילדים".

"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" נוסד על ידי הנשיא יצחק הרצוג במהלך המלחמה, במטרה להוקיר אזרחיות ואזרחים שפעלו בגבורה יוצאת דופן, תוך סיכון ממשי של חייהם, מתוך ערבות הדדית ובמטרה להציל חיי אדם. האות מוענק לאחר בחינת המקרים והמלצת ועדה מייעצת שמינה הנשיא. האות הוענק בשנים האחרונות לגיבורים ישראליים יוצאי דופן שחלקם בלטו בשבעה באוקטובר בעוטף עזה ובמקרים נוספים.

"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" הוא אות הגבורה האזרחי הגבוה ביותר, ומבטא את הוקרתה של מדינת ישראל למי שברגעי מבחן פעלו בחירוף נפש להצלת חיי אדם.