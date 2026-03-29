כוחות אוגדה 146 ממשיכים בימים האחרונים בהרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון, תוך מעבר ליעד חדש במרחב. במהלך הפעילות המבצעית המתמשכת, חיסלו הכוחות עשרות מחבלים והשמידו למעלה מ-200 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.

הפעילות המבצעית מתבצעת במקביל לפעולות נוספות של צה"ל במרחב הצפון, כאשר יחידות שונות ממשיכות לסרוק שטחים, לאתר תשתיות טרור ולהסיר איומים על אזרחי ישראל. כידוע, מדובר בשלב מתקדם של המאמץ הצבאי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון ולמנוע את התבססות ארגוני הטרור בסמוך לגבול.

פעילות רב-זרועית במרחב הצפון

במקביל לפעילות אוגדה 146, ממשיכים כוחות נוספים בפעולות מבצעיות במרחבים שונים בדרום לבנון. לוחמי יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת 'ההרים' (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון. במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח הררי מורכב וחצו בטיפוס בשלג מהחרמון הסורי אל מרחב הר דב שבדרום לבנון.

מדובר בפעילות חוצת גבול ראשונה מסוגה של יחידת האלפיניסטים, שנועדה לסרוק את השטח, לאסוף מודיעין ולאתר תשתיות טרור של האויב במרחב, באמצעות היכולות והכלים הייחודיים של יחידת הקומנדו ההררית. כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.