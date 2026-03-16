פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון נגד תשתיות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך הפעילות הכוחות איתרו אמצעי לחימה וחומרי הסתה במבנה ששימש את פעילי ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, הכוחות השמידו מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר.

השמדת מחסן אמל"ח של חיזבאללה ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב בבור בקריה, שבסיומה אישר ש"צה"ל החל בתמרון קרקעי בלבנון כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון".

הוא הכריז כי "מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם - לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון. רה"מ נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון - בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס ברפיח, בית חאנון ומנהרות הטרור בעזה".

